شاهد .. سألو غادة عبدالرازق ليه اتجوزتي عرفي من عصام الحضري ؟؟ فأجابت الفنانة بدون خجل وبشكل غير متوقع !

انت الان تتابع خبر سألو غادة عبدالرازق ليه اتجوزتي عرفي من عصام الحضري ؟؟ فأجابت الفنانة بدون خجل وبشكل غير متوقع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

رغم تميزه في مشواره الرياضي، فهو السد العالي هكذا لقبه جمهوره، لكن الجانب الاجتماعي، في حياة عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقًا، لم يخل من الجدل الذي أثير حوله خاصة في علاقاته بالجنس الآخر.

حالة حب توجت بالزواج بين عصام الحضري وصابرين، فهي حبه الأول والسيدة التي ساندته في مواقف وظروف صعبة، كما أنها عرفت بالغيرة الشديدة عليه، ليتحدث "الحضري" خلال استضافته في برنامج "أبلة فاهيتا" عن مشاجرة زوجته معه.

"زعقت لي بسبب إحدى المعجبات" هكذا أفصح "الحضري" عن غيرة زوجته وشخصيتها القوية معه، بسبب تعبير حديث معجبة معه.

متجوزتش غادة عبدالرازق

وفي وقت سابق، كانت الشائعات دارت حول زواج عصام الحضري من الفنانة غادة عبدالرازق، بصورة عرفية، وهو الأمر الذي لم يتجاوز حد الشائعة، التي نفاها خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة": "هو في شخص ممكن يتجوز مرة تانية.

وكانت الفنانة غادة عبدالرازق أيضًا نفت هذه الشائعة في إحدى لقاءاتها الإعلامية: "زواجي من عصام الحضري ليس صحيحًا، الأمر لم يتخط الشائعات ولم تعد تزعجني مثل تلك الأمور، لأنني أدرك جيدًا أن حزب أعداء النجاح لا يمكن أن يسكت، ولذا ليس لدي وقت كي أضيّعه في الرد على كلام كاذب".