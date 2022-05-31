شاهد .. نجل الفنان سمير صبري الثاني الذي أخفاه حتى وفاته.. نسخة من أبوه والمفاجأة في والدته الفنانة الشهيرة !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر نجل الفنان سمير صبري الثاني الذي أخفاه حتى وفاته.. نسخة من أبوه والمفاجأة في والدته الفنانة الشهيرة !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

فجّر الماكيير المصري محمد عشوب، المعروف بلقب صديق النجوم مفاجأة جديدة حول وجود ابن ثانٍ لمواطنه وصديقه الفنان الراحل سمير صبري.

وقال عشوب إن سمير صبري لديه ابن آخر من فنانة معروفة دون الكشف عن هويتها، مشيرًا إلى أن الشاب الذي لا يظهر مع والدته أبدا نسخة طبق الأصل من سمير صبري.

ويأتي حديثه رداً على الناقد طارق الشناوي، الذي نفى خلال تصريحات تلفزيونية له، أن الراحل قد أنجب من الأساس.

وأوضح عشوب في منشور له عبر فيسبوك: ”مع احترامي للأستاذ طارق الشناوي، أحب أن أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، بأنه بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنكليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وكان هو كريماً معه، ويرعاه طوال عمره، ويسافر إليه باستمرار“.

وتابع: ”وعندما تحدثت مع صديقه الأستاذ محمود سعد في برنامجه ”باب الخلق“ شرح له بالتفصيل كيف تزوّج وكيف أنجب، ولم يكن كلامه شطحاً أستاذ طارق، وأن للمرحوم سمير ابنا آخر من نجمة صديقتنا، وهو نسخة من أبيه سمير صبري، واعترفت نجمتنا بأنه ابنه ومُسجل باسمه، وطلب منها ألا تعلن ذلك الآن إلا بعد وفاته“.

وأضاف: ”ليس شطحاً يا أستاذ طارق، وأقول للجميع: يا ليت لا نفتي في أشياء لا يعلمها إلا أصحابها، والله، عز وجل… رحم الله سمير صبري وأنزل الصبر على قلوب أبنائه وزوجاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

يذكر أن الناقد طارق الشناوي نفى صحة رواية سمير صبري عن وجود ابن له من زوجة بريطانية الجنسية، ووصفها بـ“الشطحة الخيالية“.

وأكد الشناوي أن خلو وصية سمير صبري من أي إشارة للابن، وعدم حديث صديقه المقرب محمد التركي عن هذا الابن دفعاه لتوقع أن القصة مجرد ”شطحة خيالية“ ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف طارق الشناوي في تصريحات تلفزيونية: ”لو عنده ولد طبقًا لما يتردد أنه في لندن ولا يزور أبوه كثيرًا – فالأمر لا يمكن أن يجعله يغفل عن تخصيص الميراث لابنه الوحيد“.

من جانب آخر؛ كان المنتج السينمائي المصري الدكتور عادل حسني الصديق المقرب للفنان المصري الراحل قال إن الفنان الراحل له بالفعل ابن يقيم في العاصمة البريطانية لندن، وسبق أن أرسل له والدته يبلغه بنبأ مرضه وانتقاله للعلاج في مستشفى للأمراض الصدرية، واكتشف أنه أرسل لابنه على عنوان قديم له كان يقيم ويعمل فيه منذ 15 عاماً، وتبين لاحقاً أنه تركه وانتقل لمكان آخر.