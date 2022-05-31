شاهد .. الفنانة هيا الشعيبي لا تستطيع التوقف عن البكاء .. بسبب ما حدث معها وصدم كل الخليجيين !!

انت الان تتابع خبر الفنانة هيا الشعيبي لا تستطيع التوقف عن البكاء .. بسبب ما حدث معها وصدم كل الخليجيين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، عن مرورها بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الحالية وتعرضها لنوبات من البكاء بسبب حالة شقيقها ثامر الشعيبي الصحية وإصابته باعتلال في وظائف الكلى.

هيا الشعيبي تكشف عن تدهور حالتها النفسية وحرصت هيا الشعيبي على توجيه نصيحة إلى الجمهور بضرورة الانتباه وعدم الإهمال خاصة من يعانون من هذا المرض، مؤكدة على ضرورة متابعة الأطباء لتوجيههم إلى العلاج عن طريق غسيل الكلى.



وقالت هيا الشعيبي في لقاء تلفزيوني لها، إنها تعاني هذه الفترة بعد إصابة شقيقها بمشكلة في الكلي، لكونها ما زال صغيراً يبلغ من العمر 33 عاماً.

ولفتت هيا الشعيبي أن خوفها بسبب ما مرت به مع والدها الرحال، ووفاته متأثراً بإصابته بالغرغرينا "تسمم الدم"، نتيجة التأخر في علاجه وظهور نتيجة التحاليل، مشيرة إلى أنها أخبرت الأطباء أكثر من مرة أنه مصاب بغرغرينا لكنهم أصروا على أخذ عينة لتحليلها.

هيا الشعيبي تتحدث عن وفاة والدها وتحذر الجمهور وحذرت هيا الشعيبي المرضى من الإهمال في جلسات غسيل الكلى وعدم البدء الفوري فيها تجنباً لتدهور حالتهم الصحية وذلك لعد استشارة أكثر من طبيب مختص.



وعلقت هيا الشعيبي قائلة: "لأكثر من أسبوع أنا داخل حالة نفسية متضايقة تكلموني راح أبكي، لأن ثامر خو نصفي وإيدي، هذا زوجي وخذا أخوي وهنا عيالي".

وتابعت الفنانة الكويتية أنها تشعر بحالة من القهر بسبب حالة شقيقها الصحية، قائلة: "من وقت ما دريت أن الكلى عنده تعبانة انقهرت لأنه ثلاث وثلاثين سنة، أنا أبوي مات بالغرغرينا، ولما كنت أقول للأطباء هذه غرغرينا يقولون لي لا لازم نأخذ عينة".

ووجهت تحذيرها للجمهور قائلة: "نصيحة اللي يقول لكم غسيل كلى لاتستعجلون.. روحوا حق الدكاترة الكبار برأيهم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه هيا الشعيبي، وانقسمت التعليقات بين الدعاء لشقيقها المخرج الكويتي، ثامر الشعيبي، بالصحة والشفاء الكامل من المرض، وبين التشكيك في حزنها والخروج في المقابلات التلفزيونية للحديث عن الأمر ووضع مساحيق التجميل، بينما هاجم البعض البرنامج والمذيعين لاستغلالهم الأزمات التي يمر بها الأشخاص لاستضافتهم في حلقات من البرنامج.

وكان ثامر الشعيبي قد كشف من أيام عن إصابته باعتلال في وظائف الكلي، معلقاً: "السكر أثر على وظائف الكلى، وصار عندي نقص في الدم وصار فيني طول الوقت أكون عطشان وغيره وغيره، لذلك بنصحكم حافظو على السكر".

