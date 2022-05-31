شاهد .. سنرميك من المدرجات.. عصام الشوالي يصدم الجميع بهجوم كبير على أبو تريكة.. لن تصدق السبب !!

انت الان تتابع خبر سنرميك من المدرجات.. عصام الشوالي يصدم الجميع بهجوم كبير على أبو تريكة.. لن تصدق السبب !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

يعد المعلق الرياضي عصام الشوالي أحد أهم المعلقين في الساحة العربية على الصعيد الرياضي، ويعتبره كثيرون نمبر ون في هذا المجال.

ومؤخراً تصدر الشوالي محركات البحث بعد تصريحات مفاجئة بحق النجم المصري محمد أبو تريكة.

ورد عصام الشوالي على تصريحات محمد أبو تريكة بشأن تشكيله المثالي للدوري الإنجليزي بعد تتويج مانشستر سيتي باللقب.

تريكة خلال تواجده في استوديو الدوري الإنجليزي، عقب نهاية مباريات الجولة الثامنة والثلاثين، كشف عن تشكيله المثالي للموسم المُنتهي للتو من البريميرليج، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول).

خط الدفاع: كانسيلو (مانشستر سيتي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ألكسندر أرنولد (ليفربول).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، هيونج مين سون (توتنهام)، ساديو ماني (ليفربول)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول).

خط الهجوم: هاري كين (توتنهام هوتسبير)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

ماذا قال الشوالي عن تشكيلة أبو تريكة؟

وقال الشوالي في تصريحاته: “تشكيلك مرعب هجومياً حصالة دفاعياً أول مباراة سنقول من الممكن تربح”.

وأوضح: “ثاني ماتش سنصمت لتاريخ تريكة ، ثالث ماتش سنهتف ضدك في المدرجات ، رابع ماتش سنرميك من مدرجات الملعب