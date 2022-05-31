شاهد .. سعودي يمارس الرذيلة مع اخته الحسناء لسنوات وعندما اخبرت والدها كانت المفاجأة الذي لم تخطر على بال ولم يتوقع حدوثها أحد !

انت الان تتابع خبر سعودي يمارس الرذيلة مع اخته الحسناء لسنوات وعندما اخبرت والدها كانت المفاجأة الذي لم تخطر على بال ولم يتوقع حدوثها أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل الأجتماعي نشر وتداول خبر بخصوص اجبار شاب سعودي اخته على ممارسة العلاقة الحميمة معه كما يحدث في الافلام الاباحية.

واعترفت الشابة التي تدعى غدي إن اخوها كان يشاهد افلام اباحية ثمن يجبرها على تطبيق اللقطات معه .

واشارت الى انها اشتكت لوالدها لكنها لم تجد منه اذان صاغية ، وهو ما اصابها بصدمة كبيرة وكأن الامر لا يعنيه

الامر الذي دفع بالفتاة الى مواقع التواصل الاجتماعي لتنشر رسالتها وتطالب بانقاذها من هذا العمل الاجرامي من قبل افراد اسرتها.

ولم تجد الفتاة السعودية غدي عيد الأحمدي، طريقة للتعبير عن معاناتها، إلا باللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إذ بقيت، كما تزعم، سنوات عديدة ضحية تحرش جنسي من دون أن تجد آذانا صاغية لشكواها حتى داخل أسرتها.

واصابت الفتاة الجميع بصدمة كبيرة ان والدها لم يعر الامر اي اهتمام بل انه نهرها وطلب منها الصمت .

وقالت غدي في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، إنها تعرضت "للتحرش الجنسي والاغتصاب لمدة ست سنوات"، على يد شقيقها عندما كانت بين التاسعة والخامسة عشرة من العمر.