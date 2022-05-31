شاهد .. بأوسم فنان مصري.. أخبار خطوبة منة فضالي من هذا الممثل الشهير تُشعل الأنترنت.. لن تصدق من يكون ؟

انت الان تتابع خبر بأوسم فنان مصري.. أخبار خطوبة منة فضالي من هذا الممثل الشهير تُشعل الأنترنت.. لن تصدق من يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

تصدرت النجمة منة فضالي، محركات البحث خلال الأيام الفائتة، وذلك بعد أنباء خطوبتها على فنان مصري.

الشائعات التي هزت وسائل التواصل، تحدثت عن خطوبتها من الفنان أحمد عز، بينما قال آخرون إنها مرتبطة بشخص من خارج الوسط الفني.

وبعد اللغط والجدل المشتعل خرجت الفنانة لترد على هذه الشائعات، حيث نفت خبر ارتباطها بشكل قاطع.

وقالت منة في تصريحات صحافية حديثة: "كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح، فأنا لا أعيش قصة حب، ولم أخطب كما قيل، ولا أعرف سبب انتشار هذه الشائعات".

وأضافت: "كل ما يمكنني قوله إنني إذا ارتبطت بشخص ما فسأعلن الخبر.