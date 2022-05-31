شاهد .. لن تصدق بما يفطر محمد هنيدي إذا صام رمضان !.. الفنان فضح سرّه أمام الملأ وبجرأة غير مسبوقة !

انت الان تتابع خبر لن تصدق بما يفطر محمد هنيدي إذا صام رمضان !.. الفنان فضح سرّه أمام الملأ وبجرأة غير مسبوقة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

شهر رمضان له ذكرياته التي تعلق في ذاكرة كل منا، وهي ذكريات جميلة لارتباطها بهذا الشهر الفضيل، حيث تبقي هذه الذكريات كالنقوش داخل قلوبنا ونستمتع باسترجاعها بين حين وآخر وخصوصا حينما يعاودنا هذا الشهر الكريم.

وعالم الفن والأضواء له ذكرياته الخاصة بهذا الشهر، فكل فنان وفنانة يستمتع باستعادة هذه الذكريات وخاصة ما هو مرتبط منها بمرحلة الطفولة والشباب.

منهم من يرى ذكرياته اثناء الطفولة والشباب ومنهم من يتذكرها أثناء عمله داخل الكواليس في هذا الشهر الكريم وأيضا منهم يعتبر أجمل ذكرياته وهو مع أسرته والكل أجمع على اللحظة التي لا تنسى وهي وقت الافطار الذي يجتمع فيه مع الأحباب والأصدقاء على مائدة الافطار.



وتحدث الفنان الكوميدي محمد هنيدي انه بهوى كل المحشي والكنافة في فطور رمضان، حيث يقول: "هل من الممكن أن انسى أيام إمبابة الشهيرة وافران الكنافة والأتوبيس النهري والمقاهي الجميلة والموالد التي لم نكن نتوقف عن زيارتها وقضاء أمتع الأوقات بها وأصدقاء الطفولة والشباب واللعب والضحك من القلب دون اي مشاكل او هموم كيف يمكن نسيان كل هذا إنها أجمل أيام واحلي ذكريات".