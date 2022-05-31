شاهد .. بعد 3 أشهر على إرتباطها.. فنانة مصرية شهيرة تصدم الوسط الفني وتعلن أنفصالها ! .. من هي ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر بعد 3 أشهر على إرتباطها.. فنانة مصرية شهيرة تصدم الوسط الفني وتعلن أنفصالها ! .. من هي ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

بعد مرور حوالى الثلاثة أشهر على إعلانها إرتباطها بشاب من خارج الوسط الفني، وذلك في حفل أقيم في منزلها، وإقتصر الحضور على أفراد العائلتين والمقربين، أعلنت الممثلة المصرية ​مي القاضي​ اليوم فسخ خطوبتها.

وكتبت مي القاضي عبر خاصية الستوريز على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي :"الحمد لله مفيش نصيب".



من جهة أخرى، تشارك الممثلة مي القاضي في مسلسل "البيت بيتي"، وقالت عنه إنه من أكثر الأعمال التي تشعر بالسعادة بها هذا العام، وذلك بسبب عملها مع المخرج خالد مرعي.