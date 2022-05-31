شاهد .. فنانة أردنية شهيرة تتعرض لحادث سير مروع.. والأردنيون مصدومون ! .. لن تصدق من هي ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر فنانة أردنية شهيرة تتعرض لحادث سير مروع.. والأردنيون مصدومون ! .. لن تصدق من هي ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

بحسب جفرا، تعرضت الفنانة الاردنية اريج دبابنة، السبت، لحادث سير مروع بالقرب من الدوار السادس، نقلت على اثره إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ووضعها تحت المراقبة الطبية، وأكدت مصادر مقربة من الفنانة ان أن حالتها مستقرة، وتم تشخيص الإصابات من قبل الاطباء برضوض اثر الحادث، وتم اجراء الفحوصات اللازمة لها قبل مغادرتها المستشفى.

فرضت أريج دبابنة وجودها على الساحة الفنية، رغم أنها تحمل شهادة في العلوم المصرفية، لكن عشقها الشديد للتمثيل دعاها للانخراط في هذا المجال، ويعتبر المسرح النقطة المضيئة في عالمها الفني، رغم مشاركاتها في العديد من المسلسلات الدرامية البدوية والبيئة المحلية والتاريخية، لكنها تحمل في تقديم أعمال كوميديا سواء في الدراما أو المسرح.

وكانت قد أشارت دبابنة انه لا يزال أمامها وقت طويل لتحقيق ما تصبو إليه في عالم التمثيل، مشيرة إلى أن الفنان الأردني يحتاج إلى نفس طويل ومجهود مضاعف يفوق سواه عربياً، رغم وجود أسماء أردنية لامعة تتصدر المشهد الدرامي العربي.

واللافت ان الفنانة الاردنية تهتم بقضايا المرأة، وتطالب بحقوقها، وتطوع موهبتها في مجال المسرح، حيث تجسد المعاناة التي تتعرض لها السيدات من القهر المجتمعي، فأعمالها المسرحية التي تشارك بها تتحدث عن القضايا وتخلق فرصة للتغيير.

وعملت أريج في الكثير من الأعمال المسرحية، بينها «حرير آدم»، وكانت عبارة عن 4 شخصيات نسائية تتحدث عن 4 قضايا مجتمعية (الميراث وقضايا الشرف والمرأة الصحفية وأخيرا الاغتصاب)، ومسرحية «نساء بلا ملامح»، التي تتحدث عن القهر الاجتماعي الذكوري على المرأة، وقد مثلت دور العشيقة التي فيها جانب إنساني حزين ومجروح ويتمسك بأمل الأمومة لتصنع من ابنتها المنتظرة فتاة أفضل منها.