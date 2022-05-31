شاهد .. الفنانة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتكشف أمام الملأ عن أمنيتها الصادمة .. اتفرج صورة

انت الان تتابع خبر الفنانة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتكشف أمام الملأ عن أمنيتها الصادمة .. اتفرج صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

خرجت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ عن صمتها وردت على أسئلة الجمهور بكل صراحة، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.



وأجابت شيرين عن أسئلة جمهورها عبر خاصية ستوري، ورداً على سؤال إن كانت تنوي الزواج مرة أخرى بعد طلاقها من الفنان المصري ​حسام حبيب​، وقالت: "في الوقت اللي بتسأل فيه دلوقتي لا"، ليعتبر الجمهور أنها من الممكن أن تقرر الزواج مع مرور الوقت.



ووجه أحد المتابعين سؤالاً آخر لشيرين عن أمنيتها، وقال: "لو طلعلك مصباح علاء الدين إيه الأمنية اللي هتتمنيها؟"، لترد شيرين وتقول: "أعيش على جزيرة أنا وبناتي وأمي وبس".