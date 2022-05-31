شاهد .. ابنة منى زكي وأحمد حلمي تفاجئ كل المصريين بأول ظهور بعد الهجوم على والديها.. لن تصدقوا كيف بدت !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر ابنة منى زكي وأحمد حلمي تفاجئ كل المصريين بأول ظهور بعد الهجوم على والديها.. لن تصدقوا كيف بدت !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

على الرّغن من كل الجدل الذي أثير على والديها، وذلك بسبب أفامهما الأخيرة، وخصوصًا فيلم أصحاب ولا أعز، ظهرت ابنة الممثلين منى زكي وأحمد حلمي، حيث أصبحت شابة.

في التفاصيل، ظهرت الابنة وهي تتراقص على أنغام أغنية أجنبية وباتت شابة جميلة جدًا تشبه والدتها منى بشكلٍ لا يصدّق.

لكن، على ماذا يدلّ ظهورها في هذا التوقيت تحديدًا؟

إنه يدلّ على أنها تشجع والديها، غير آبهةً بكلّ الهجوم الذي حصل عليهما، خصوصًا أنّ علاقتها جيّدة جدًا بهما. وعلى الرغم من أنّها لم تتحدّث عنهما بأي كلمة، إلّا أنّها استطاعت بهذه الطريقة أن تقول للجميع إنها غير آبهة بما يحدث، خصوصًا أن وراء ظهورها رسالة كبيرة، فهي ليست موجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.