شاهد .. تسريب صورة صادمة لنجمة مسلسل العشق الممنوع ’’هازال كايا‘‘ .. لن تصدقوا كيف أصبحت !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر تسريب صورة صادمة لنجمة مسلسل العشق الممنوع ’’هازال كايا‘‘ .. لن تصدقوا كيف أصبحت !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت الممثلة التركية هازال كايا جدلًا كبيرًا بسبب ارتداء الحجاب، حيث تمّ تسريب صورة لها وهي بالحجاب ذات اللون الأسود.

في التفاصيل، تمّ تسريب صورة للمثلة التركية هازال كايا وهي ترتدي الحجاب، والذي بدا كأنه نقابًا، فقال البعض أنّها اعتزلت التمثيل نهائيًا.

غير أنّ هذا الأمر لا يتعدّى كونه شائعةً من الشّائعات المغرضة الّتي يتمّ إطلاقها من قبل أعداء النّجاح.

وبعد قيامنا ببحثٍ قليل، تبيّن لنا أن هذه الصورة قد أخذت من مسلسل تركي لها عُرضَ على نتفليكس تحت عنوان “منتصف الليل في قصر بيرا”.

من جهةٍ أخرى، ابن هازال كايا هزّ مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جماله وظرافته. بلغ عامه الأوّل منذ بضعة شهور، فنشرت والدته صورةً لها مع زوجها وابنها المحبوب.

احتفلت الممثلة التركية هازال كايا وزوجها علي اتاي بعيد ميلاد ابنهما فكرت، الذي أكمل عامه الأول. ونشرت هازال صوراً من الاحتفال وكتبت: “عيد ميلاد سعيد قلبي”.



حصدت الصورة حتى الآن على أكثر من مليون إعجاب.



من جهةٍ أخرى، ضجة كبيرة ترافق الممثلة التركية هازال كايا بسبب مشهد كشف العذرية في مسلسل “اسميتها فريحة” الذي تم عرضه قبل سنوات.

مشهد هازال كايا عن كشف العذرية في “اسميتها فريحة” عاد إلى الواجهة من جديد بسبب الممثلة التركية بورجو بيريجيك التي تشارك في مسلسل “فتاة النافذة” الذي بدأ عرضه مؤخراً.

بورجو قدّمت مشهد كشف العذرية في حلقة المسلسل التي تم عرضها قبل ساعات قليلة في تركيا الامر الذي أثار غضباً واسعاً لدى الجمهور وعرّضها لانتقادات كبيرة

وتداول الجمهور اسم هازال التي رفضت تقديم مشهد عن هذا الموضوع في مسلسل اسميتها فريحة كي لا يصبح الموضوع عادياً، بينما بورجو قدّمته وتم وضع صورة للمشهد غلافاً للحلقة الثالثة التي اصبحت موجودة على يوتيوب

هازال كايا كشف العذرية

وشاركت الممثلة التركية أول صورة لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد مع شبكة نتيفلكس وظهر فيه شكل شخصيتها الجديدة.

شكل هازال الجديد فاجأ الجمهور حيث ظهر التغير في لون شعرها لكنّها كانت تضع شيئاً يشبه القبعة على راسها وملابسها غريبة.

المسلسل الذي تقوم بتصويره هازال هو بعنوان “بيرا بالاس” وهو عمل خيال علمي يتناول موضوع السفر عبر الزمن.

سلسل مقتبس من رواية “منتصف الليل في بيرا بالاس” وتروي قصة صحافية شابة تدعى

“إسراء” تم تكليفها بكتابة مقال عن فندق بيرا بالاس الأسطوري.

واثناء مهمتها اكتشفت بالصدفة أن إحدى الغرف التاريخية هي بوابة للسفر عبر الزمن تعيدها لعام 1919.

تقوم اسراء بالعودة إلى الماضي لتجد نفسها وسط مؤامرة سياسية ضد مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة.