شاهد .. كانت أجمل ممثلة عربية في تاريخ الفن.. هكذا أصبح شكلها وملامحها بعدما بلغت الـ90 عامًا.. لن تتخيل من تكون ؟ (اتفرج صور)

انت الان تتابع خبر كانت أجمل ممثلة عربية في تاريخ الفن.. هكذا أصبح شكلها وملامحها بعدما بلغت الـ90 عامًا.. لن تتخيل من تكون ؟ (اتفرج صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

هي ممثلة سورية من مواليد مدينة درعا. بدأت حياتها الفنّية بعد أن انضمت لنقابة الفنانين السورين عام 1968، شاركت في العديد من الأعمال الفنية على مدار تاريخها الفني الطويل الذي برعت فيه فى أداء أدوار الأم الطيبة التي تسعى على راحة أولادها، كما قدمت عدة أعمال فنية على المسرح و الإذاعة السورية.

أنها النجمة السورية الكبيرة أنطوانيت نجيب التي عادت للظهور مؤخرًا بعد بلوغها سن الـ90 وتصدرت محركات البحث المختلفة.

من هي أنطوانيت نجيب؟ اسمها الكامل هو أنطوانيت نجيب البالوع، عملت في مجال التمثيل واستطاعت أن تثبت قدراتها وكفاءتها في جميع الأدوار التي أسندت إليها ومنها دور الأم المخلصة التي تضحي من أجل أبنائها، ودور المرأة الطيبة، انضمت إلى نقابة الفنانين السوريين ذلك في عام 1968 وبدأت العمل في المسرح والتلفزيون ثم السينما وتألقت في كثير من الأدوار التي قدمتها، وفي عام 1962 تزوجت من الفنان يوسف شويري واستمرت معه إلى أن توفي في عام 2005، ورزقت منه بولد وبنت.



البداية الفنية لأنطوانيت نجيب برعت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب في عدة أدوار منها دور الأم كما قدمت عدة عروض مسرحية متميزة واستطاعت بقدراتها وموهبتها أن تتقمص العديد من الشخصيات التي أسندت إليها، ظهرت للمرة الأولى عندما قدمت دور في فيلم بعنوان “عاريات بلا خطيئة” والذي تم عرضه في عام 1967 ثم انضمت في العام التالي إلى نقابة الفنانين السوريين، وفي عام 1971 شاركت في فيلم “امرأة تسكن وحدها”، “واحد + واحد”.

توالت أعمالها الفنية المتنوعة وكان لها رصيد أعمال في الدراما السورية فقدمت دور في مسلسل بعنوان “صح النوم” والذي تم عرضه في عام 1972، ثم جسدت دور سميحة في عام 1973 وذلك من خلال مسلسل “بريمو”، وما زالت تمتعنا بأعمالها حتى الآن وبعد أن تعدى عمرها ال 85 عام فقدمت مسلسل “روزنا” في عام 2018، كما شاركت في مسلسل “فارس وخمس عوانس” والذي تم عرضه في عام 2020، ثم شاركت النجم السوري باسل ياخور في مسلسل “ببساطة” الجزء الثاني والذي تم عرضه في عام 2020.

الحياة الشخصية لأنطوانيت نجيب تزوجت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب من الفنان يوسف شويري وذلك في عام 1962، ورزقت منه بأبنائها ولكن غير معروف من هم، وظلت معه حتى توفي في عام 2005، كما أن حفيدها هو الفنان فادي الشامي الذي يستكمل مسيرة جدته والتي دوماً ما تشجعه وتقف إلى جانبه وقد شارك في مسلسل “باب الحارة” حارة الصالحية وكان وقتها طفل لكنه أثبت موهبته.



أنطوانيت نجيب تحتفل بعيد ميلادها الـ90 وكانت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب قد إحتفلت بعيد ميلادها الـ90 وسط مجموعة من نجوم الفن السوريين في أحد مطاعم دمشق، قام زملائها بعمل مفاجأة لها وتم التقاط بعض الصور ومقاطع الفيديو التي تداولها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتم تجهيز الحفل بدعوى من ماجد العجلاني، كما حضر بعض النجوم منهم الفنانة أمل عرفة، هبة نور، ثناء دبشي وغيرهم، كما حضر حفيدها الفنان فادي الشامي وعبرت أنطوانيت عن سعادتها الكبيرة بهذه المفاجأة.



كما خضعت الفنانة السورية الكبيرة أنطوانيت نجيب، إحتفالا بتلك المناسبة لجلسة تصوير مليئة بالحيوية والشباب، رغم تخطي الفنانة السورية عمر الـ90، وفور انتشار الصور التى تظهر فيها انطوانيت نجيب وهى ترتدى زيا أزرق جذابا، علق رواد مواقع التواصل الاجتماعى على الصور التى أظهرت الفنانة السورية أنها فى مقتبل عمرها.

شائعة وفاة أنطوانيت نجيب لم تسلم الفنانة أنطوانيت من الشائعات في حياتها فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاتها أثناء دخولها المستشفى ولكن حفيدها أكد أنها تتمتع بصحة جيدة ولا داعي لمثل هذه الشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة.



كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صور الفنانة السورية أنطوانيت نجيب والتي ظهرت فيها في مرحلة شبابها والتي تميزت فيها بجمالها الأخاذ وتألقها، أثارت الصور اهتمام الكثيرين من جمهورها ومتابعيها الذين تغزلوا في جمالها الطبيعي وأشاروا إلى أنها مازالت جميلة حتى بعد أن أصبحت جدة ولديها أحفاد.