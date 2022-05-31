شاهد .. الفنانة دنيا سمير غانم طلبت من والدها الصلاة قبل وفاته ففاجأها برد صادم.. لن تتوقع كيف كان رده وماذا قال ؟!

انت الان تتابع خبر الفنانة دنيا سمير غانم طلبت من والدها الصلاة قبل وفاته ففاجأها برد صادم.. لن تتوقع كيف كان رده وماذا قال ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

رحل النجم الكوميدي سمير غانم، عن هذه الدنيا لكن لم ترحل ذكرياته المليئة بالحب والحنان مع من حوله وخاصة ابنتيه، وقد كانت تربطه علاقة من نوع خاص مع دنيا و إيمي، وقد تحدث عنها في أكثر من حوار صحفي وتلفزيوني.

وفي لقاء تلفزيوني مع الفنانة صفاء أبو السعود على قناة «ART»، تحدث الراحل سمير غانم عن محافظته على الصلاة وقراءة القرآن، قائلا: «الحمدلله، بس دي حاجة بيني وبين نفسي وربنا.. بس الحمد لله بحافظ».

ووجهت صفاء أبو السعود، تساؤلا لـ«غانم» مضمونه: «الصلاة هل بعد البنت ما قالتلك»؛ ليرد بأن «دنيا» دائما ما تحرص على أن يردد الدعاء: «ورقة تديهالي.. لازم تقوله دلوقتي وقبل المسرح وتكتب ليهم.. مبتستحملش مني كلمة إلا تقع على الأرض».

وروى سمير غانم موقف جمعه بـ«دنيا» حينما طلبت منه الصلاة ذات يوم: «سألتني مرة بابا صليت ورديت عليها ما أنا صليت أمبارح.. فضحتني وكلمت صحابها لأنها مرتبطة بيا أوي لأني أب ليس عنيف فدوري النصح والتوجيه بين الصح والخطأ»، لافتا إلى أن زوجته دلال عبدالعزيز كثيرة التقرب من الله سبحان وتعالى خاصة في شهر رمضان.

الجدير بالذكران الفنان سمير غانم، توفي في مايو 2021 بعد صراع مع المرض بعدما وُضع على أجهزة التنفس الصناعي، ولحقت به زوجته دلال عبد العزيز بعد فترة قصيرة حيث توفيت في السابع من أغسطس 2021.