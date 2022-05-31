شاهد .. صدمة تهز الأردن.. نجمة طيور الجنة ’’جنى مقداد‘‘ تظهر دون حجاب والجمهور يتساءل : هل خلعته ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الأردن.. نجمة طيور الجنة ’’جنى مقداد‘‘ تظهر دون حجاب والجمهور يتساءل : هل خلعته ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أعاد اليوتيوبر ونجم قناة طيور الجنة​المعتصم بالله مقداد​، نشر فيديو له مع عائلته من جلسة طريفة لهم، وما لفت الأنظار هو ظهور شقيقته ​جنى مقداد بالفيديو​ بدون حجاب، ما شكّل ضجة كبيرة بين المتابعين الذين تساءلوا حول حقيقة خلعها للحجاب.

لكن في الحقيقة تبين ان الفيديو قديم قبل ان تضع جنى الحجاب.

يذكر ان جنى مقداد قد قدمت مؤخرا هدايا ثوب صلاة للفتيات الصغار خلال تواجدها في الأردن مع عائلتها، بمناسبة ارتدائها الحجاب، ولاقت هذه الخطوة اعجاب عدد كبير من الجمهور، كما أقامت لها عائلتها حفلا بهذه المناسبة ونشروا عدة فيديوهات توثق ذلك.

وفي وقت سابق، كان قد هنأ نجم قناة طيور الجنة واليوتيوبر ​الوليد مقداد​، شقيقته ​جنى بعيد ميلادها، وتمنى لها أجمل السنين، وشارك الوليد صورة تجمعه بجنى عبر حسابه الخاص، ظهرا فيها بغاية السعادة، وأرفقها بتعليق أكد فيه حبه الكبير لشقيقته، ووتفاعل الجمهور مع الصورة وتمنوا لها عاماً مليئاً بالسعادة والنجاح.