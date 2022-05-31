شاهد .. مصرية تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وشقيقتها لسبب صادم ولا يخطر على بال !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر مصرية تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وشقيقتها لسبب صادم ولا يخطر على بال !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

أقدمت امرأة مصرية، على قتل زوجها بمساعدة عشيقها وشقيقتها أمام أطفالها بمنطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة.

وقال شقيق الضحية، إن الزوجة اشترت سكينا ومجموعة من أدوات التعذيب، ثم وضعت المخدر لزوجها في القهوة، وفق "العربية نت".

وأشار:"عندما شربها الزوج وبدأ أثر المخدر يظهر عليه، ربطته الزوجة بمساعدة عشيقها بالجنازير، ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح والتعذيب باستخدام سكين، حتى تخلصوا منه في النهاية بإلقائه من البلكونة".

وأبان أن الأطفال شاهدوا الواقعة بأعينهم وأنهم يمرون الآن بحالة نفسية سيئة، فيما اعترفت المتهمة بجريمتها مبررة أنها فعلت ذلك كي تأخذ الأطفال من الزوج.

ومن جهته، ذكر نجل الضحية البالغ من العمر 5 سنوات، أن والدته، وبمساعدة رجل آخر، عذبوا والده وضربوه ثم ألقوا بجثته من الشرفة.