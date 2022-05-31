شاهد .. الجمهور مصدوم بعد كشف ثروة محمد رمضان الحقيقية والذي أبقاها مخفية دائماً .. والمفاجأة في مهنة شقيقته التي أثارت السخرية !!

انت الان تتابع خبر الجمهور مصدوم بعد كشف ثروة محمد رمضان الحقيقية والذي أبقاها مخفية دائماً .. والمفاجأة في مهنة شقيقته التي أثارت السخرية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف خبراء عن قيمة ثروة الفنان محمد رمضان الذي يصف نفسه بـ أغنى ممثل من الجيل الحالي في مصر، بعد أن ضجت منصات التواصل، بقيمة ثروة الزعيم عادل إمام والتي تقدّر بـ 100 مليون دولار أميركي.

وبحسب موقع "الفن"، فقد قدّر الخبراء ثروة محمد رمضان بـ 10 مليون دولار أي ما يعادل 170 مليون جينه مصري، من خلال سياراته الفارهة وممتلكاته وبيوته، حيث أوضح مختصون أنه يمتلك 8 سيارات وفيلتين في مصر الأولى بالشيخ زايد والثانية بالساحل الشمالي.

الإضافة إلى مشاركته بحوالي 15 فيلم و6 مسلسلات إضافة إلى أغنياته والحفلات التي يحييها غير الإعلانات التي يشارك بها وقناته على يوتيوب.

وكانت شقيقة الفنان محمد رمضان وتدعى "إيمان" قد تعرضت لسخرية كبرى في وسائل التواصل في وقت سابق، بعد ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية.

وحينها نشر محمد رمضان على صفحته الرسمية على الفيس بوك فيديو لشقيقته إيمان وهي تتحدث في برنامج "طبيب الحياة"، لتظهر وظيفتها على إنها خبيرة العسل، مما دفع البعض للسخرية من وظيفتها التي وجدوها مهنة غريبة للغاية ولم يسمعوا عنها من قبل.

وخاض محمد رمضان السباق الرمضاني بمسلسل المشوار وهو من تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين بعد عودته إلى الدراما بعد غيابه منذ تقديمه مسلسل “أفراح القبة”، ويقوم ببطولته باقة من الممثلين وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، ندى موسى، أحمد صفوت، الطفل محمد عزازي، وغيرهم.