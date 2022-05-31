شاهد .. لن تصدق سبب تدخل النجمة فاتن حمامة في عمل المخرجين وطلبها تعديلات لبعض المشاهد.. حوار سابق كشف كل المستور للعلن !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق سبب تدخل النجمة فاتن حمامة في عمل المخرجين وطلبها تعديلات لبعض المشاهد.. حوار سابق كشف كل المستور للعلن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الكاتب الصحفي طاهر البهي عن تسجيل لحوار سابق أجراه مع الفنانة فاتن حمامة، بمشاركة الكاتبة الصحفية إقبال بركة.

وخلال اللقاء تحدثت فاتن حمامة عن سبب تدخلها في عمل المخرج وطلبها تعديلات لبعض المشاهد وقالت: طول عمري وأنا اعتقد أن الفنان لابد أن يشعر ويحس بكل شيء في الشخصية حتى يستطيع تقديمها، أحيانا يطلبون مثلا أن أجلس وأنا أقول كلمة ما، أرفض تنفيذ هذا الطلب يظن المخرج أنه تدخل في عمله، لكن الحقيقة أنني لا أشعر في هذه اللحظة أنني أريد أن أجلس وأنا أتحدث.

وأكملت لتحكي عن شيء لا تنساه: رفض تشارلي تشابلن أن تدخل ابنته مجال التمثيل لكن عندما صممت على موقفها وشاهد فيلم لها أرسل لها رسالة قال فيها "متحاوليش تمثلي حسي والإحساس هيوصلك"، مضيفة فاتن حمامة: سعدت بما قاله لأن هذا إحساسي في التمثيل.

وكشفت فاتن حمامة عن حلم مزعج راودها كثيرا قائلة: قبل عرض أي فيلم بأسبوع يراودني نفس الحلم وأنا أدخل إلى قاعة السينما، لكن ما أن انتهي من التمثيل لا يروادني هذا الحلم.