شاهد .. بعد أن كادت تهرب من زفافها.. زوج الفنانة بوسي يخرج عن صمته ويكشف الأسباب السرية وما حدث ؟! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر بعد أن كادت تهرب من زفافها.. زوج الفنانة بوسي يخرج عن صمته ويكشف الأسباب السرية وما حدث ؟! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

خرج زوج الفنانة الشعبية المصرية بوسي عن صمته وتحدث عمّا حصل معها وعن عصبيّتها الزائدة، وقال مصفف الشعر المصري الشهير هشام ربيع إن زوجته كانت تمزح مع أحد الأشخاص ولم تنفعل على أحد.

وأكّد بأن السبب الرئيسي لإرهاقها كثرة الرقص بشكل مستمر مع أصدقائها والحذاء الذي كانت ترتديه.

وأضاف بأن بوسي تتميز بخفة الدم وطيبة قلبها، وأوضح بأن الضجة التي حدثت على الفيديو المتدوال بسبب تأثير السوشيال ميديا وسرعة انتشاره.

كما أوضح بأنهما يعرفان بعضهما منذ الصغر مع اختلاف فرق السن بينهما وكانا يعيشان في محافظة الشرقية.