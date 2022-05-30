شاهد .. بعد أن كادت تهرب من زفافها.. زوج الفنانة بوسي يخرج عن صمته ويكشف الأسباب السرية وما حدث ؟! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر بعد أن كادت تهرب من زفافها.. زوج الفنانة بوسي يخرج عن صمته ويكشف الأسباب السرية وما حدث ؟! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)
خرج زوج الفنانة الشعبية المصرية بوسي عن صمته وتحدث عمّا حصل معها وعن عصبيّتها الزائدة، وقال مصفف الشعر المصري الشهير هشام ربيع إن زوجته كانت تمزح مع أحد الأشخاص ولم تنفعل على أحد.
وأكّد بأن السبب الرئيسي لإرهاقها كثرة الرقص بشكل مستمر مع أصدقائها والحذاء الذي كانت ترتديه.
وأضاف بأن بوسي تتميز بخفة الدم وطيبة قلبها، وأوضح بأن الضجة التي حدثت على الفيديو المتدوال بسبب تأثير السوشيال ميديا وسرعة انتشاره.
كما أوضح بأنهما يعرفان بعضهما منذ الصغر مع اختلاف فرق السن بينهما وكانا يعيشان في محافظة الشرقية.