شاهد .. أخيراً.. الكاميرات تدخل قصر الفنان العراقي كاظم الساهر الذي أبقاه مخفياً و يعيش فيه حياة الملوك !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر أخيراً.. الكاميرات تدخل قصر الفنان العراقي كاظم الساهر الذي أبقاه مخفياً و يعيش فيه حياة الملوك !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

تصدر الفنان العراقي كاظم الساهر محركات البحث مؤخراً، بعد تداول مقطع فيديو له وهو يمشي بصعوبة بالغة خلال حفلاته في السعودية.

وأثار قلق جمهوره بعد ظهوره في حفل في الرياض الذي في الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، بمناسبة احتفالات عيد الفطر.

وظهر كاظم الساهر في السعودية في مقطع مصور يوم 7 مايو الجاري، وهو يصعد الدرج بصعوبة، وكأنّه يعاني من مشكلة صحيّة في قدميه، الأمر الذي أثار قلق جمهوره وتساؤلاتهم، فانهالوا بالتعليقات للاطمئنان على صحته.

كما تداول الجمهور فيديو آخر يوثق تعرض قدم الساهر للإصابة، قبل مغادرته لمسرح أبو بكر سالم في الرياض، حيث أمسك الفنان العراقي قدمه بشكل غير مباشر بعد انتهاء الحفل.

منزل كاظم الساهر

أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر، الجمعة 20 مايو، حفلاً غنائياً في "مهرجان الغناء بالفصحى"، حيث ترنمَّ بأغنياتٍ من لغة الضاد على مسرح أبو بكر سالم في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، بمشاركة الفنانة زينة عماد.

وحظي كاظم والعازف عماد إبراهيم باستقبالٍ حارٍّ من قِبل الجمهور في ساحة الدخول.

وخلال الحفل، تفاعل الحضور طويلاً مع أغنية "كوني امرأة خطرة"، وطلب منهم كاظم أن يسمحوا له بالتنويع في أغنياته، لكنهم أصروا على أن يقدم الأغنيات ذاتها التي غنَّاها في حفله الماضي لإعجابهم بها.

وحينما قدم رائعته "مدرسة الحب"، تفاعل معه الجمهور بحماس كبير، وشاركوه الغناء، ما دفعه إلى التوقف والقول لهم: "صوتكم ليس بجميل". ثم كشف لهم عن أنه يمازحهم فقط، وأن صوتهم أجمل من صوته، وعاد إلى أداء الأغنية بأداءٍ ساحر، يثبت جمال صوته وصوت أهل الرياض.

منزل كاظم الساهر

ومؤخراً تداول ناشطون صوراً ولقطات من داخل منزل القيصر كاظم الساهر، بعد أن كانت الحياة الشخصية للفنان كاظم الساهر لغزاً كبيراً مع إصراره على اخفاء كل ما يتعلق بأموره الشخصية بعيداً عن الإعلام.

الصور مصدرها تلفزيون "العربية" والذي تمكن من خرق حياة القيصر الخاصة، والدخول إلى عالمه ومنزله الذي يملكه في المغرب، ومن إلقاء نظرة على ديكوره الراقي.



كاظم الساهر: أحب هذا المكان جدا

يقع منزل الساهر في قرية ريفية، اختارها لتكون بعيدة في معالمها عن تضاريس المدينة ويكون الهدوء عنوانها الأساسي.

يقول الساهر أن هذا المنزل يحبه جداً، وبرأيه أن الفن التشكيلي العراقي من أهم الرسوم التشكيلية في العالم، ويملك في منزله لوحات لأشهر الرسامين العراقيين المختصين في هذا الرسم، وهناك بعض الرسوم التي يضعها في الاستوديو الخاص به كونه من عشاق هذا الرسم.

ويؤكد كاظم الساهر أنه لا يجلس كثيرا داخل المنزل ويفضل التجول في أرجائه، لافتاً إلى أنه "ساهم بزراعة حديقة المنزل، حيث كانت الأرض من دون أشجار حسب قوله".

ويضف "قمت بزرع أشجار النخيل وغيرها، فكل شجرة أعرفها وألمسها مثل الأشياء الروحانية، هذا ما أشعر به صراحة".

ويتابع "تعجبني الأرض لأنني أعرف أنّ كل شيء طبيعي فيها، وأكثر ما أحبه هو البساطة الجميلة الموجودة في هذه الارض".



بيانو أبيض في الداخل

وتشكل آلة البيانو عنصراً أساسياً في ديكور المنزل، سواء كان ستايله عصرياً او كلاسيكياً، فضلاً عن جمال موسيقى هذه الآلة. وقد تمّ وضع البيانو في صالون واسع وتخصيص ركن خاص له.

وكون البيانو من اللون الأبيض، لم يعمد الساهر إلى تزيينه بالأقمشة المطرّزة وإطارات الصور الصغيرة، ولم تتدلّى أي ثريا فاخرة فوقه، بل ذهب كاظم الساهر إلى وضع مصباح أرضي كبير باللون الفضي، حيث من الممكن أن يغيّر مكانه ساعة ما يشاء في حال أراد القراءة أو العزف على البيانو.

ويعترف الساهر أنه "لا يستغني عن البيانو وبأنه يحب أن يعزف في مكان هادئ، مشدداً على أنه عندما جهز الطريق إلى هذا المنزل الذي يسكنه، أراد أن تبقى أرضه ترابية كي يشعر وكأنه يعيش في الريف وينعم بالهدوء وبجو رائع.



غرفة جلوس مليئة بالألوان

غرفة جلوس عصرية، مليئة بالألوان المشرقة تنقل إليه وإلى ضيوفه الكثير من الإحساس بالرفاهية والراحة.



حوض سباحة محاط بالأشجار

حوض السباحة الذي اختاره القيصر مميز بحجمه ومحاط بأشجار كبيرة من كل جانب. إضافة إلى ذلك، جعل الساهر له محطة استرخاء مطلّة على حوض السباحة لتناول الغذاء أو فنجان من الشاي المغربي هو ورفاقه.