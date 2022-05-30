شاهد .. أحمد بدير يصدم المصريين بأول بصورة مع ابنته الذي تغلبت بجمالها على ياسمين صبري وكل الفنانات.. اتفرج مدى حسنها !!

انت الان تتابع خبر أحمد بدير يصدم المصريين بأول بصورة مع ابنته الذي تغلبت بجمالها على ياسمين صبري وكل الفنانات.. اتفرج مدى حسنها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد ان انتشرت صورة لابنة الفنان القدير أحمد بدير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ضجت حسابات المتابعون بجمال سارة ابنة الفنان وخطفت أنظار الجمهو ومنبهرين بجمالها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسارة برفقة والدها الفنان أحمد بدير، معجبين بجمالها، ومن المعروف أن سارة أحمد بدير تعمل مذيعة في إحدى القنوات الفضائية.

وكانت سارة، ابنة الفنان أحمد بدير، علقلت قبل أشهر على قرار إلغاء البراءة وتغريم الإعلامية الكويتية #مي العيدان 500 دينار، أي ما يعادل 125 ألف جنيه مصري، بتهمة الإساءة إليه عبر التواصل الاجتماعي.

وكتبت عبر حسابها في "فايسبوك"، منشوراً جاء فيه: "الحمد لله... كنت على تمام الثقة في عدالة ونزاهة القضاء الكويتي. شكراً للقضاء الكويتي الشامخ العادل النزيه الذي دعم وأكّد رغبتنا في مواجهة ظاهرة التنمّر وعدم الوقوف سلباً أمام تفشّي هذه الظاهرة البغيضة في المجتمع".