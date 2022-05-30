شاهد .. سألوا معتصم النهار عن سبب انفصاله عن زوجته لين وخراب بيته ؟؟ فأجاب دون خجل وكشف المخفي والمستور !!

انت الان تتابع خبر سألوا معتصم النهار عن سبب انفصاله عن زوجته لين وخراب بيته ؟؟ فأجاب دون خجل وكشف المخفي والمستور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

أثار خبر انفصال معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي جدلاً واسعاً لدى رواد السوشيال ميديا، لكنَّ السؤال الأبرز الذي بات يدور في أذهانهم هو سبب هذا الانفصال، لا سيما أنّ النهار وبرنجكجي متزوجان منذ نحو 7 سنوات، وكانا يبدوان للجمهور على أنهما ثنائي مثالي.

وكشف الفنان السوري معتصم النهار تفاصيل الحكاية، بعد فترة من التزام الصمت.

وعن سبب الانفصال، كشف أنه تعب خلال فترة زواجه، ولم يستطع الموازنة بشكل صحيح على الرغم من محاولاته. وقال "بلوم نفسي لحظة ولكن حاولت جاهدًا أن أوازن بين العائلة والعمل".

كذلك، أوضح أنه وصل مع زوجته لمكان متعب، معتبرا أن قرار الطلاق الذي اتخذاه قد يكون صحيحا ".

وتابع "ما عندي شك بالقرار الذي أخذته ولكن لم أكن أفضّله"، فالفنان بعض المرات يدفع ضريبة الشهرة غاليًا، وقرار الانفصال من ضرائب الشهرة التي دفعتها".

إلى ذلك أشار إلى أن الخطأ عادة في العلاقات الزوجية لا يكون من طرف واحد، قائلا: "بأي مشكلة في الحياة حسب علم النفس، ما في حق على طرف بالمطلق بل على الطرفين".

وعند سؤاله عن الشخص الذي يتمنى أن يشرب معه فنجان قهوة في "قهوة الروضة" في الشام، حيث التقى أول مرة بلين، فأجاب أنه يتمنى دعوة زوجته، آملا أن تعود المياه إلى مجاريها بينهما.

يشار إلى أن العديد من الشائعات لاحقت الزوجين على مدى السنوات الماضية، متحدثة عن خلافات بينهما، إلا أنهما سرعان ما كانا يظهران مجددا معاً أو ينشران صورا لهما سوية على حساباتهما بمواقع الواصل، نافين على طريقتهما الخاصة كل ما يشاع.

وكشف الفنان السوري معتصم النهار تفاصيل الحكاية، بعد فترة من التزام الصمت.

وأكد في مقابلة ببرنامج "هلا بك" مع الإعلامية نجاح المساعيد على تلفزيون دبي أن أجواء الشهرة التي يعيشها الفنان أو الفنانة عامة تؤثر بشكل أو بآخر على استقرار البيت، معتبرا أن"مهمّة الزوجين تأتي هنا لكي يتكاتفا ويفهما بعضهما أكثر" من أجل التصدي لأي مشاكل.

وعن سبب الانفصال، كشف أنه تعب خلال فترة زواجه، ولم يستطع الموازنة بشكل صحيح على الرغم من محاولاته. وقال "بلوم نفسي لحظة ولكن حاولت جاهدًا أن أوازن بين العائلة والعمل".

كذلك، أوضح أنه وصل مع زوجته لمكان متعب، معتبرا أن قرار الطلاق الذي اتخذاه قد يكون صحيحا ".

وتابع "ما عندي شك بالقرار الذي أخذته ولكن لم أكن أفضّله"، فالفنان بعض المرات يدفع ضريبة الشهرة غاليًا، وقرار الانفصال من ضرائب الشهرة التي دفعتها".

إلى ذلك أشار إلى أن الخطأ عادة في العلاقات الزوجية لا يكون من طرف واحد، قائلا: "بأي مشكلة في الحياة حسب علم النفس، ما في حق على طرف بالمطلق بل على الطرفين".

وعند سؤاله عن الشخص الذي يتمنى أن يشرب معه فنجان قهوة في "قهوة الروضة" في الشام، حيث التقى أول مرة بلين، فأجاب أنه يتمنى دعوة زوجته، آملا أن تعود المياه إلى مجاريها بينهما.

يشار إلى أن العديد من الشائعات لاحقت الزوجين على مدى السنوات الماضية، متحدثة عن خلافات بينهما، إلا أنهما سرعان ما كانا يظهران مجددا معاً أو ينشران صورا لهما سوية على حساباتهما بمواقع الواصل، نافين على طريقتهما الخاصة كل ما يشاع.