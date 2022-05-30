شاهد .. سمير صبري ليس لديه ولد وعاش عمره كله فاكر أنه خلف.. مصدر يفجر مفاجأة صادمة لم يتوقعها أحد !!

انت الان تتابع خبر سمير صبري ليس لديه ولد وعاش عمره كله فاكر أنه خلف.. مصدر يفجر مفاجأة صادمة لم يتوقعها أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

كشف الناقد طارق الشناوي عن وصية الفنان الراحل سمير صبري، وذلك في مداخلة هاتفيه مع الإعلامي سيد علي ببرنامج حضرة المواطن المذاع عبر قناة الحدث اليوم.

وأكد أن وصية سمير صيري المعلنة أوصى فيها بأن يكون ميراثه لأولاد أخته، ولم يذكر فيها اسم ابنه نهائيا، وقال الشناوي لو عنده أولاد كان أكيد ذكر ذلك في وصيته.

صرح الناقد طارق الشناوي أن سبب ذكره عدم وجود ابن لسمير صبري يرجع لأنه لن يغفل ذكر ابنه الوحيد في الوصية، وأكد أن سمير قد يكون تزوج مثلما ذكر ذلك أكثر من مرة، وحكاية الإنجاب حتى لو ذكرها في أحد البرامج ممكن تكون شطحة خيال وهذا يحدث أحيانا.

تابع طارق الشناوي كلامه قائلا "ابنه الوحيد إذا كان موجود كان لازم يقول حاجة عن أبوه من أسبوع ".

أضاف طارق الشناوي رأي آخر بخصوص المخرج محمد التركي وعلاقته بسمير صبري، فقال المخرج محمد التركي الذي أوصاه سمير صبري بتغسيله وكان أقرب الناس له في مصر لم يذكر وجود أولاد لسمير صبري، ولو كان في أولاد كان قال ذلك وقال اسمه، أو كنا سمعنا ابنه يتكلم عنه.