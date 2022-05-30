شاهد .. هذا هو الريجيم السحري الذي أفقد ديانا كرازون 30 كيلو من وزنها في غضون أسابيع.. لن تصدق ما كانت تفعل كل ليلة سراً وبعيداً عن الأنظار !!

انت الان تتابع خبر هذا هو الريجيم السحري الذي أفقد ديانا كرازون 30 كيلو من وزنها في غضون أسابيع.. لن تصدق ما كانت تفعل كل ليلة سراً وبعيداً عن الأنظار !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

قالت الفنانة الأردنية ديانا كرزون انها حاولت ان تخفف من ونها الزائد، حيث كشفت عن الطريقة التي اتبعتها في في تنحيف جسمها وخسارتها للوزن الزائد.

وقالت بعد أن كان وزنها 87 كيلوغراما، استطاعت أن تخسر 30 كيلوغراما ليصبح وزنها 57 كلغ، واستطاعت تحقيق هذا الإنجاز بعدما اجرت عملية ربط المعدة بالاضافة الى الارادة القوية التي تتمتع بها كرزون باعتبار أن العملية وحدها لا تكفي.

وبعد عملية تكميم بعد ذلك واستطاعت خسارة الكثير من الوزن الزائد واستعادت رشاقتها، وبعد زواجها وحملها الاولى، خسرت الوزن الزائد في الحمل واستعادت رشاقتها بعد الولادة.

وفي آخر إطلالاتها، بدت ديانا رشيقة بجانب زوجها بعد الولادة، وهذا يظهر اهتمامها برشاقتها وشكلها الخارجي.