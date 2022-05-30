شاهد .. أشرف زكي يبكي على الهواء مباشرة ويعتذر من هذه الممثلة ويطلبها أن تسامحه.. ومفاجأة غير متوقعة بشأن هويتها !

انت الان تتابع خبر أشرف زكي يبكي على الهواء مباشرة ويعتذر من هذه الممثلة ويطلبها أن تسامحه.. ومفاجأة غير متوقعة بشأن هويتها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

في لقائ تلفزيوني في برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة، تحدث الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن دور النجوم الشباب في مساندة الفنانين كبار السن والمحتاجين للدعم المادي.

وقال "الكثير من النجوم مشاركين في مجموعات على تطبيق الواتساب لدعم النجوم المحتاجين، ومن بينهم شيكو وهشام ماجد ومصطفى خاطر وريهام حجاج التي أفضل وضع اسمها بين قوسين، هتزعل مني إني قولت اسمها وهي محلفاني مقولش، لكنها (شايلاني في الموضوع دا جامد)، وإدوارد".

وتابع اشرف زكي وعلى ملامح وجهه الحزن ولم يتمالك دموعه: كذلك الفنانة الجميلة الرائعة دنيا سمير غانم، أتمنى أن تسامحني دنيا عما سأقوله، ولكن في عز معاناتها لم تتوقف عن الدعم".

من ناحية أخرى، يعرض حاليا لريهام حجاج مسلسل "يوتيرن" من بطولة توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، صفاء الطوخي، عبير صبري، أيمن القيسوني، محمود حافظ وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإنتاج جمال العدل ومن إخراج سامح عبد العزيز.

تحدث الفنان أشرف زكي، عن أزمة حلا شيحة وقال أنه أخطأ عندما سمح بعودة حلا شيحة للفن مرة أخرى