أخبار اليمن : خامس رحلة تجارية تصل مطار صنعاء قادمة من الأردن

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خامس رحلة تجارية تصل مطار صنعاء قادمة من الأردن

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الرحلة التجارية المدنية الخامسة قادمة من مطار الملكة علياء الأردني تقل على متنها 118 مسافراً. خامس رحلة تجارية تصل مطار صنعاء قادمة من الأردنوصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الرحلة التجارية المدنية الخامسة قادمة من مطار الملكة علياء الأردني تقل على متنها 118 مسافراً. تلقت الطائرة اليمنية نوع إيرباص A320 كافة الخدمات الملاحية الجوية والأرضية المعمول بها في المطارات العالمية وفقا للمتطلبات والشروط الدولية ومنظمة الطيران المدني الإيكاو. وأشاد عدد من المسافرين القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية بالتسهيلات المقدمة في مطار صنعاء والخدمات الفنية والمهنية التي يتميز بها المطار. وطالبوا الأمم المتحدة باستمرار فتح المطار دون قيد أو شرط بما يخدم مصلحة الشعب اليمني عامة والمرضى بشكل خاص.

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