شاهد .. صدمة غير متوقعة.. لن تتخيلوا ما قالته الفنانة سلاف فواخرجي عن إبنة النبي محمد رقية.. والجمهور مصدوم : معندكيش دم !!

انت الان تتابع خبر صدمة غير متوقعة.. لن تتخيلوا ما قالته الفنانة سلاف فواخرجي عن إبنة النبي محمد رقية.. والجمهور مصدوم : معندكيش دم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

ظهرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، كضيفة على إحدى حلقات برنامج «كتاب الشهرة»، الذي يتم إذاعته عبر شاشة قناة الجديد، وخلال الحلقة أدلت بكثير من التصريحات التي أثارت الجدل، وجعلتها تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت الفنانة سلاف فواخرجي خلال الحلقة عن مواقف لجأت فيها إلى التنكر للنزول إلى الشارع، والتعرف على تفاصيل معينة، لكى تستفيد منها في الشخصيات التي تجسدها.

سلاف فواخرجي تكشف عن حلم

وكشفت سلاف فواخرجى بأنها ذات مرة حلمت بحلم وبعدها قررت أن تتنكر وتذهب الى أحد المساجد وفى هذا الحلم رأت السيدة رقية إبنة النبي محمد تناديها للذهاب اليها وبالفعل عندما استيقظت تنكرت وذهبت لزيارة الضريح الخاص بها.

وأكدت فواخرجي، أنها ترى كثير من الرؤى خلال نومها، وبالفعل رأت من قبل جميع الأنبياء في المنام.

سلاف فواخرجي تثير الجدل فى الدين

وبمجرد إدلاء الفنانة سلاف فواخرجي بهذه التصريحات، أثارت كثيرا من الجدل، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تدلى فيها بتصريحات حول الأنبياء والدين، لكن سبق وصرحت بأنها لا تؤمن بوجود النار.

ولاقت فواخرجي هجوماً كبيراً من كثير من المعلقين وطالبها كثيرون بعدم الاستهتار بالدين، في حين قال آخر معلقاً: معندكيش دم.. إزاي تجيبي سيرة بنت رسول الله على لسانك.. لا حول ولا قوة إلا بالله.