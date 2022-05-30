شاهد .. محمود المهدي يصدم الكل بعد تصريحه المُخجل عن ليلة دخلته بزوجته منة عرفة.. لن تصدقوا ماذا قال ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر محمود المهدي يصدم الكل بعد تصريحه المُخجل عن ليلة دخلته بزوجته منة عرفة.. لن تصدقوا ماذا قال ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

أثار الفنان محمود المهدي جدلاً كبيراً في وسائل التواصل بعد تصريحه حول ليلة الدخلة على زوجته منة عرفة.

وأعلن محمود المهدي زوج الفنانة المصرية منة عرفة، عن إقامة حفل زفافهما وإتمام زواجهما، ونشر صورة تجمعهما وهي ترتدي الخاتم.

كتب محمود المهدي معلقاً على زفافه "الحمد لله تم الزواج والدخلة والفرح كان صغيرا ومقتصرا على الأهل فقط، ومنشرناش صور الفرح عشان حياتنا الخاصة هتكون خاصة بينا فقط، حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا".

وأثار حديث المهدي عن إتمام الدخلة استياءً لدى كثير من المعلقين الذين هاجموه وقالوا إن ذلك التعبير لم يكن موفق.

وكان محمود المهدي نشر أول صورة تجمعه بمنة عرفة بعد عودتهما لبعضهما، في الثالث من الشهر الجاري، عقب انفصالهما مدة شهرين تقريبًا، وأرفقها بتعليق: ”‏لا توجد ظروف تجعل الشخص يخلف في وعده أو لا يحارب من أجلها إلا في حالة واحدة فقط إن كان الوعد من البداية كذبه“.

وكانت منة قد لفتت سابقًا خلال لقاء تلفزيوني أجرته إلى أن طلاقها من محمود ليس رسميا، فلم يتم توقيع أوراق الطلاق حتى الآن، وقالت إنهما في مرحلة تحاور، وهناك إمكانية وجود فرصة للرجوع إذا توصلا إلى تفاهم على الخلافات بينهما.

وأضافت: ”بحبه جدا وأحترمه، واحنا بنتفق على حاجات، لو تمت كل شيء قسمة ونصيب“، مشددة على أن ”خراب البيوت مش بالساهل“