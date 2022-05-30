أخبار اليمن : نصائح تساعد على مواجهة الحر في البيت

نصائح تساعد على مواجهة الحر في البيتلطقس الحار يجعل الشخص لا يستطيع النوم أو العمل أو ممارسة حياته الطبيعية العادية، خاصة الذين يحبون فصل الشتاء عن فصل الصيف ويشعرون أن حياتهم تتوقف ولا يقدرون على تحقيق ما يريدونه وتقل الإنتاجية لديهم من تلك الحرارة القاسية عليهم، ويجد طرق بسيطة تجعل من الممكن محاربة الطقس الحار وتبريد الغرفة أو المنزل بدون استخدام التكييف، وذلك وفقاً لموقع"evapalar" يمكنك الاستعانة بها اليوم لمواجهة الموجة الحارة التي بلغت ذروتها اليوم:

غلق الستائر في النهار بستائر غامقة

يجب في فصل الصيف غلق الستائر أثناء النهار، حتى لا يسمح بدخول أشعة الشمس الحارة، ولهذا يجب الحرص على غلقها حتى يتم تبريد المكان بدون تكييف.

لأن ترك النافذة مفتوحة ودخول أشعة الشمس سوف تجعل المكان حار ولا يمكن المكوث به، من شدة الحر، وسترتفع الحرارة بشكل لا يطاق.

فتح النوافذ والأبواب في الليل

يجب الحرص على فتح النوافذ والأبواب في الليل، حتى يمكن الاستمتاع بنسيم الليل البارد، ولهذا يجب فتح النافذة مساء دائماً، لدخول الهواء البارد ليبرد المكان ولإخراج الهواء الساخن.

ويجب الانتباه لفتح النوافذ بالمطبخ المؤدية للخارج حتى تطرد أي هواء ساخن عند طهى الطعام، ويجب غلق أي أبواب تؤدى إلى باب المطبخ حتى لا يتمكن الهواء الساخن من الدخول للأماكن الأخرى في المنزل.

وضع الثلج أو الماء البارد أمام المروحة

عند تشغيل المروحة يمكن وضع الماء البارد أو قطع الثلج أمام المروحة، أثناء تشغيلها، سيؤدى ذلك بقيام هواء المروحة بنقل برودة الماء أو الثلج لما حولها، مما يجعل المكان بارد، ويمكن غلق الباب والنوافذ عند القيام بتلك العلمية حتى يمكن المحافظة على احتباس الهواء بالداخل، ولكن يجب عدم الجلوس أمام هواء المروحة حتى لا تتعب العين.

النوم المنخفض

يمكن النوم عند مستوى منخفض، لأن الهواء الدافئ يرتفع لأعلى، ولهذا يكون الهواء البارد أو أقل سخونة عند مستوى القدم، يمكن تفكيك السرير ووضع المرتبة على الأرض ليلاً، أو يمكن النوم بدون مرتبة، ووضع غطاء سميك بدلاً منها، أو يمكن النوم على الأرض إذا كان من البلاط، لأنها قد تكون طريقة للتغلب على الحرارة، لأن دائماً البلاط يشعر بالبرودة ويكون بارد مما يجعل النوم مريح.

دخول الهواء الليلي

يمكن الاستفادة من الهواء الليلى عند النوم، وفتح النوافذ أو الباب، وذلك ليتمكن الهواء البارد من الدخول، ليدخل نسمات هواء صيفية جميلة، يجب فتح النوافذ في المنزل لتبريد المكان أثناء الليل، بدخول النسيم المتقطع، ولا تنسى في الصباح أن تغلقي النافذة من جديد لمنع الهواء الساخن.

ترقية المصابيح إلى LED

أن الحرارة بطبيعة الحال تنبعث من المعدات الإلكترونية، والمصابيح الكهربائية، ومع الإضاءة قد يكون من الصعب الحفاظ على برودة المكان أثناء النهار، ولكن مصابيح LED تظل باردة مما يجعلها لا تجعل المكان حار، وأذ لم يكن من السهل تغيير المصابيح، يمكن على الأقل إطفاء الأنوار وأستخدم ضوء النهار الطبيعي، ويمكن تشغيل الأضواء في الليل.

شراء مرتبة التبريد والوسائد

يوجد العديد من أنواع المراتب التي تحتوى على أغطية ماصة للرطوبة أو قلوب إسفنجية قابلة للتنفس، ويمكن الحصول عليها للتمتع بنوم خالي الحر.

وبدلاً من ذلك يمكن استخدام الملاءات القطنية وتوضع على الفراش لأن القطن قابل للتنفس عن الخامات الأخرى.

شرب الكثير من الماء

الجسم يتكون معظمه من الماء، ولهذا يجب أن يظل الجسم رطبا، ويجب عدم ترك الجلد حتى يجف لأنه في هذه الحالة سيشعر بالحر أكثر، ويمكن تناول الماء البارد مما يوفر الراحة.

حمام بارد أو متباين

يمكن أن يتم أخذ حمام متباين أي بالتناوب بين الماء البارد والساخن، أثناء الاستحمام، حتى يكون الجسم قادر على تكييف على درجة الحرارة، ويمكن الاستحمام بالماء الفاتر لتهدئة الجسم للتغلب على الحرارة.

