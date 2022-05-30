أخبار اليمن : المتوكل: تحالف العدوان يحتجز سفينة بنزين جديدة

المتوكل: تحالف العدوان يحتجز سفينة بنزين جديدةأفادت شركة النفط اليمنية بأن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة بنزين جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان احتجز سفينة البنزين "سندس" محملة بـ 29 ألفاً و454 طناً.

وأشار إلى أنه باحتجاز هذه السفينة يرتفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى سفينتين حاصلتين على تصاريح دخول أممية.

وطالب الناطق الرسمي للشركة، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية بالضغط على تحالف العدوان للالتزام بالهدنة المعلنة والتوقف عن احتجاز سفن المشتقات النفطية كونها تحمل طابعاً إنسانياً وليس لها علاقة بالملفات السياسية والعسكرية.