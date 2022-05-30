شاهد .. طلبوا من ’’زيدان‘‘ رأيه الصريح بالفرعون المصري محمد صلاح فصدمت إجابته الكل .. ماذا قال؟!

انت الان تتابع خبر طلبوا من ’’زيدان‘‘ رأيه الصريح بالفرعون المصري محمد صلاح فصدمت إجابته الكل .. ماذا قال؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

عبر مدرب ريال مدريد الإسباني السابق الجزائري الاصل زين الدين زيدان عن إعجابه بالجناح المصري لليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد تألقه بشكل لافت مع الفريق الانجليزي.

وقال زيدان في معرض رده على سؤال حول رأيه في النجم المصري بأن صلاح لاعب رائع جداً وهذا ظهر بشكل واضح خلال فترته مع روما وها هو الآن يكرر نفس مستواه بليفربول حسب وصفه.

وتابع زيدان:"هو لاعب مهم جدا ويتحسن باستمرار ولازال في سن صغير ويمكنه تقديم المزيد، نعم أقدره كثيرا ومعجب قدراته".