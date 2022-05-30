أخبار اليمن : 150 مسافراً.. رحلة تجارية خامسة لـ(اليمنية) إلى عمّان

150 مسافراً.. رحلة تجارية خامسة لـ(اليمنية) إلى عمّانغادر 150 مسافراً يمنياً، اليوم، مطار صنعاء الدولي على متن الرحلة التجارية الخامسة إلى مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمان.

وهذه الرحلة هي الخامسة من أصل 16 رحلة تضمنتها الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي.

ودعا المسافرون الأمم المتحدة إلى مضاعفة الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، والعمل على فتح المطار بشكل دائم.

وفي سياق متصل كشف وزير النقل عبدالوهاب يحيى الدرة عن أول رحلة تجارية مدنية من صنعاء إلى القاهرة والعودة المقرر تسييرها يوم الأربعاء القادم الموافق الأول من يونيو وفقاً لتأكيد مكتب المبعوث الأممي بصنعاء.

وأوضح وزير النقل أن مكتب المبعوث الأممي أكد تسيير أول رحلة تجارية مدنية من صنعاء إلى القاهرة والعودة في الأول من يونيو المقبل عبر الناقل الوطني لشركة الخطوط الجوية اليمنية.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن وزير النقل دعوته الأمم المتحدة إلى مضاعفة الرحلات التجارية المدنية لإنقاذ حياة المرضى وتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

