أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور محمد بدر الدين

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور محمد بدر الدينبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور/ محمد عبدالرحمن محمد بدر الدين، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته المجتمعية والخدمية، كواحد من الشخصيات المؤتمرية والإجتماعية البارزة في محافظة عمران.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى القيادي المؤتمري عبدالله بن عبدالله بدر الدين، رئيس فرع المؤتمر بمحافظة عمران، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والى الدكتور /عبدالرحمن محمد عبدالله بدر الدين، وكافة آل بدر الدين بمديرية جبل يزيد محافظة عمران، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون".

