شاهد .. شكلها سيصدمك.. لن تصدق كيف كان شكل دنيا سمير غانم قبل اختراع البوتوكس والفيلر.. لن تستطيع التعرف عليها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر شكلها سيصدمك.. لن تصدق كيف كان شكل دنيا سمير غانم قبل اختراع البوتوكس والفيلر.. لن تستطيع التعرف عليها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

دنيا سمير غانم هي من الممثلات المصريات اللواتي تغيّر شكلهنّ بشكل واضح عبر السنوات خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالستايل والوزن.

من ناحية أخرى، تطوّر جمال دنيا سمير غانم من المراهقة حتى اليوم، فملامحها أصبحت أنضج وقد تكون لجأت إلى بعض التعديلات الجمالية على مرّ السنوات. والتغيير الأكبر كان في شكل أنفها.

دنيا سمير غانم في عمر المراهقة

كان شكل دنيا سمير غانم في هذه المرحلة مختلف جداً عن اليوم. في هذا العمر نضجت ملامحها وكانت تتمتّع بأنف كبير، شفاه صغيرة، خدود ممتلئة، عيون صغيرة وشعر بني مائل إلى الأسود. في هذه المرحلة كانت دنيا سمير غانم أكثر امتلاءً ببعض الكيلوغرامات وهذا الأمر أثّر أيضاً على شكل وجهها.

دنيا سمير غانم قبل عام 2014

في هذه الفترة تغيّرت ونضجت ملامح دنيا سمير غانم، كما أنها خسرت بعض الوزن ووجهها أصبح أنحف. طريقة تطبيقها للمكياج تغيّرت في هذه الفترة أيضاً وخصوصاً من ناحية الحواجب التي أصبحت محدّدة وبارزة أكثر. التغيير الكبير كان في شعرها حيث اعتمدت الخصلات الشقراء من الأسفل مع البنية من الأعلى في فترة معينة، والشعر البني مع الخصلات الشقراء من الأمام في فترة أخرى.

دنيا سمير غانم عام 2014

في هذه الفترة حافظت دنيا سمير غانم على خصلاتها البنية. يبدو أنها أصبحت تلجأ إلى مكياج أنعم وتخلّت عن الحواجب المحدّدة بشكل بارز. ملامح وجهها لم تتغيّر كثيراً خلال هذه السنة.

دنيا سمير غانم عام 2015

تغيّر واضح في شكل دنيا سمير غانم في هذه السنة خصوصاً بعد اكتسابها الوزن بسبب الحمل والولادة. وجهها أصبح ممتلء أكثر خصوصاً عند منطقة الخدود. من ناحية اخرى، شفاهها بدت أكبر خلال هذه السنة ومن الممكن أنها لجأت إلى حقن الفيلر في هذه الفترة.

دنيا سمير غانم عام 2016

في هذه السنة لم يتغيّر شكل وجه دنيا سمير غانم بطريقة واضحة. على ما يبدو أنها خسرت بعض الوزن خلال هذه السنة فوجهها أصبح أنحف. طريقة تطبيقها للمكياج اختلفت ومن جديد أصبحت تحدّد حواجبها بطريقة واضحة.

دنيا سمير غانم عام 2020

في هذه السنة لم يتغيّر شكل وجه دنيا سمير غانم، حافظت على الخصلات البنية القصيرة، وبقيت ملامحها وطريقة تطبيقها للمكياج نفسها تقريباً.

دنيا سمير غانم عام 2021

خلال عام 2021 يبدو أنها اكتسبت الوزن فأصبح وجهها أكثر امتلاءً. لجأت إلى الشعر البني المتوسّط الطول وتخلّت عن الخصلات القصيرة خلال هذا العام.