شاهد .. خست 100 كيلو.. ندى رحمي تصدم الكل بنحافة ورشاقة غير معقولة.. لن تصدقوا كيف تغير شكلها للأجمل ! (صور)

انت الان تتابع خبر خست 100 كيلو.. ندى رحمي تصدم الكل بنحافة ورشاقة غير معقولة.. لن تصدقوا كيف تغير شكلها للأجمل ! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

شاركت الإعلامية ندى رحمي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورا ظهرت خلالها برشاقة ملفتة أثارت إعجاب الجمهور.

تفاصيل خسارة ندى رحمي لوزنها .

كشفت الإعلامية ندى رحمي، خلال استضافتها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، تفاصيل خسارتها أكثر من 100 كيلو من وزنها وشعورها قبل وبعد خسارة الوزن.

ندى رحمي: وزني كان 192 كيلو وخسيت 100 كيلو

وخلال اللقاء، قالت «ندى» إنها لم تخسر وزنها بسبب اتباعها حمية غذائية محددة، لكنها أجرت عملية تكميم معدة، وذلك بعد أن كانت وصلت إلى مرحلة صعبة في الوزن الذي بلغ 192 كيلو، إذ كانت تجد سعادتها في تناول الطعام بصورة مستمرة «العملية مش صعبة لأني كنت وصلت لوزن وكان سني صغير».