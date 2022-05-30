شاهد .. لن تصدق كم تقاضى أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 6 ! .. رقم ضخم يفوق الخيال والمعقول !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تقاضى أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 6 ! .. رقم ضخم يفوق الخيال والمعقول !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

منذ انطلاقة الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2022 وحتى الآن، لم ينقطع الحديث عن أجور الفنانين في الأعمال الدرامية المتنافسة.

وخاضت الدراما المصرية سباق رمضان 2022، بعدد كبير من المسلسلات، ويرى النقاد أنها تمثل الأكثر إنتاجا هذا العام، ووصل عدد الأعمال المشاركة في الموسم الجديد إلى 36 مسلسلات.

اللافت للنظر في سباق رمضان الدرامي 2022، هو تواجد أغلب نجوم الصف الأول، الأمر الذي زاد من حدة المنافسة، وأثار شغف الجمهور لمعرفة أجور الفنانين في رمضان 2022.

ومن أبرز نجوم الصف الأول، الذين تقاضوا أجرا كبيرا في مسلسلات رمضان 2022 الفنان أمير كرارة، والذي بلغ أجره عن مسلسل "العائدون" 28 مليون جنيه مصري، بينما حصل أحمد مكي على أجر قيمته 18 مليون عن مسلسل "الكبير أوي 6".