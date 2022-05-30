شاهد .. سألوا كاسياس عن رأيه الصريح بالنجم محمد صلاح فصدمت إجابته كل المصريين.. لن تصدقوا ماذا قال ؟!

انت الان تتابع خبر سألوا كاسياس عن رأيه الصريح بالنجم محمد صلاح فصدمت إجابته كل المصريين.. لن تصدقوا ماذا قال ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

غنى إيكر كاسياس أسطورة حراسة المرمى لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، بالمديح بمحمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، وذلك على خلفية المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كاسياس في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية: "لديك فريق رائع ضدهم، ولديهم صلاح.. في الواقع كل الأشخاص الموجودين هناك، لكن صلاح يبدو لي لاعبًا مختلفًا".

وأضاف: "محمد صلاح لاعب سريع جدًا وخطير للغاية، ويبدو أيضًا أنه يريد مواجهة ريال مدريد حقًا".

كاسياس: لن يتذكر أحد الريمونتادا ضد باريس وتشيلسي والسيتي إذا لم تفز بالبطولة

وعن ريال مدريد، قال: "يجب أن يفخر مشجعو مدريد بهذا الفريق، الذي كان شيئًا رائعًا، استمتع به الجميع.. لكي تكون لاعبًا في ريال مدريد، يجب أن تتمتع بهذه القوة، تلك الموهبة، وقبل كل شيء تلك الشجاعة التي تجعلك تذهب حتى النهاية وهذا يصنع الفارق في بطولة مثل دوري الأبطال، تجربتها من المدرجات لا علاقة لها بما تشعر به عندما كنت لاعبًا.. لقد عشت هذا الموسم بتوتر شديد".

وزاد: “إن الريمونتادا في مختلف مباريات البطولة جيدة جدًا، ولكن علينا الآن الحصول على البطولة، فنحن نفتقد ذلك التتويج، فإذا لم تحصل على هذا التتويج، فلن تكتمل الكعكة، أليس كذلك؟ إذا لم نتوج بالبطولة لن يتذكر أحد ما حدث مع باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي.. لكي يكون الأمر مثيرًا، يجب أن يكون حتى النهاية، مع لقب البطولة".

وعن مواجهة ليفربول، قال: "ريال مدريد وليفربول هما أفضل فريقين في العالم الآن ويستحقان هذا النهائي، كل فريق مع لاعبيه وأسلوبه، لن يكونا قادرين على ارتكاب الأخطاء، وأعتقد أن المفتاح هو أن ترتكب القليل من الأخطاء العملية والذكية.”

وامتدح كاسياس، زميله السابق كريم بنزيما، قائد ريال مدريد الحالي، قائلًا: "بنزيما يبدو مذهلًا بالنسبة لي، لطالما أحببته كلاعب، لكن صحيح أنه كان في ظل كريستيانو رونالدو، دي ماريا، كاكا أو بيل.. لكنه الآن يتحمل المسؤولية بشكل جيد للغاية وفقط لا يزال يتعين عليه الفوز بدوري الأبطال.. إذا رفع الكأس كقائد، فلا شك لدي في أن الكرة الذهبية يجب أن تذهب إليه، الخطوة التي اتخذها فينيسيوس ورودريجو هي أن بنزيما بجانبهما.. يحظيان بعلاقة جيدة جدا معه، ومن الخلف يأتي مودريتش وكروس وكاسيميرو وفيدي فالفيردي".

كما أثنى كاسياس على البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الإسباني، قائلًا: "لا أحد يستطيع أن يجادل بأنه اليوم أفضل حارس مرمى في العالم، إنه نفس الشيء الذي أفكر به بخصوص كريم.. لترتقي إلى مستوى أعلى، عليك أن تحصل على تلك البطولة، وهو يستحق ذلك مثل أي شخص آخر، لأنه كان أساسيًا لريال مدريد للوصول إلى النهائي في باريس.. أنا فخور بأنه نشأ مستلهمًا تصدياتي، في مقاطع الفيديو الخاصة بي.. سيكون هناك طفل آخر يريد أن يكون مثل كورتوا غدًا، لكن، باختصار، أشعر بالاطراء لأنني كنت جزءًا من حياتك يا تيبو".

يذكر أن ريال مدريد قد فاز بدوري الابطال مساء السبت بعد فوز مثير على ليفربول بهدف نظيف من توقيع البرازيلي فينيسيوس.