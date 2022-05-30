شاهد .. شهاب جوهر يفضح للعلن زوجته إلهام الفضالة و يكشف عن عيبها.. والأخيرة تصعق كل الخليجيين بردها !!

انت الان تتابع خبر شهاب جوهر يفضح للعلن زوجته إلهام الفضالة و يكشف عن عيبها.. والأخيرة تصعق كل الخليجيين بردها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

علّق الفنان الكويتي شهاب جوهر على سؤال، عيوب الزواج من فنانة مشهورة، فيما كان لزوجته الفنانة الكويتية إلهام الفضالة رأي آخر في هذا الأمر.

أكد الفنان شهاب جوهر على الود والحب الذي يكنه لزوجته إلهام الفضالة، مشيراً إلى أنه هو من بادر في قصة حبهما وسعى للارتباط بها.

وأجاب جوهر خلال برنامج ليالي رمضان الذي تقدمه الفنانة السعودية إلهام علي، وزوجها الفنان خالد صقر عبر قناة mbc ومنصة اتفرج، على سؤال ما عيب الارتباط بشخص مشهور؟ قائلا إن إلهام الفضالة مليئة بالمميزات، ولكن هناك عيباً واحداً لهذا الأمر.

وكشف شهاب جوهر أن عيب الارتباط بشخص مشهور، هو التطفل أحياناً، فهما قد يخرجان في مكان للتنزه أو الحديث، ليفاجأ بشخص يقتحم خصوصيتهما، وهذا هو العيب الوحيد للزواج من مشهورة وقال: "في بعض الأحيان، قد يجلس الشخص ليحكي مع زوجته، فجأة يقتحم شخص ما خصوصيتك دون سابق إنذار".

من ناحية أخرى كانت الفنانة إلهام الفضالة، ضيفة نفس البرنامج، قد عبرت عن رأيها في الزواج من فنان مشهور.

وقالت إلهام الفضالة إن الزواج من مشهور أو من فنان له مثل عملها، أمر في غاية الإيجابية بالنسبة لها ولا يمثل لها أي مشكلة.

وأوضحت الفضالة أن زواجها من شهاب جوهر له ميزة كبرى، وهي أنه يفهمها ويستوعب طبيعة عملها في الفن وقالت: "زواجي من شهاب، كشخص يعمل في الفن، أراحني كثيراً وخاصة على الصعيد النفسي".

أوضحت إلهام الفضالة أنها لم تكن تخطط للزواج، وأن زوجها شهاب جوهر هو من بادر لمصارحتها بحبه من ناحيته أولا، كما طلب منها الزواج بشكل رسمي في أول مرة يصارحها بالأمر.

وقالت إلهام الفضالة إنهما كانا على تواصل كثيف خلال هذه الفترة، حيث كانا يتناقشان في أمور العمل الفني والمسلسلات التي تجمعهما معاً.

وتابعت الفنانة الكويتية: "شهاب هو من بادر بهذه الخطوة، وقتها كنا نتواصل كثيراً بشأن العمل، المسلسلات التي تجمعنا معاً".

أكد شهاب جوهر أنه يكن إعجابا لزوجته إلهام الفضالة، وقد قرر حين سمع بخبر انفصالها عن زوجها السابق أن يتقدم لها بالزواج على الفور.

أوضح شهاب جوهر أن هذا ما حدث بالفعل، وفور اتخاذه القرار اتصل بإلهام الفضالة، وطلب لقائها على الفور.

أكمل جوهر قائلا إنه فاجأ إلهام الفضالة: "عندما علمت بالأمر، اتصلت بها لتأتي على الفور، سألتني ماذا بك؟ ماذا حدث؟ فسألتها هل صحيح انفصلتي عن زوجك؟ فأجابت نعم لماذا؟ فطلبت منها الزواج فورا لتفاجأ بطلبي".

كشف الثنائي الكويتي إلهام الفضالة وشهاب جوهر، أن وجود جزء ثاني من مسلسل أمينة حاف لم يكن واردا منذ بداية تصوير الجزء الأول.

أوضحت إلهام الفضالة أن وجود جزء ثاني من أمينة حاف هو استثمار لنجاح الجزء الأول، برغم أنها وشهاب جوهر والكثير من أبطال العمل يفضلون الجزء الأول، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تصير أحداث البيت منذ بداية حلقات الجزء الثاني، لأنها أصبحت أجمل.

وأكد شهاب جوهر الأمر موضحاً أن استثمار نجاح الجزء الأول من أمينة حاف، جاء بناء على أن الأحداث أصلا كانت مبنية على حلم، فكان هناك مبرر درامي لعمل جزء ثاني يجمعهما من جديد.

يذكر أن الفنانة إلهام الفضالة كانت قد أثارت جدلا بعد الإفصاح عن قيمة أجرها في مسلسل أمينة حاف 2، والذي وصل حوالي ضعف أجر زوجها الفنان شهاب جوهر.