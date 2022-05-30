شاهد .. ضبط فتاة وشبا داخل شقة في مصر.. ومفاجأة مزلزلة بشأن ما كانوا يفعلونه !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر ضبط فتاة وشبا داخل شقة في مصر.. ومفاجأة مزلزلة بشأن ما كانوا يفعلونه !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل يدير شقة سكنية لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المدارس في الغردقة.



تلقى اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي مدير إدارة البحث الجنائى، بتمكن العقيد رامي الشيخ رئيس مباحث الآداب والرائد محمد غلاب معاون مباحث القسم، من ضبط عاطل يدير شقة مفروشة بمنطقة الهضبة الشمالية في شارع المدارس بالغردقة، فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل 1000 جنيه في الليلة، وتم القبض على رجل وسيدة أثناء ممارسة الرذيلة داخل الشقة.



تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.