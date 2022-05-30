شاهد .. سألوا النجم الكبير حسن يوسف مين الفنان الذي تختاره لتقديم سيرتك الذاتية ؟؟ فأختار واحداً دون تردد .. لن تتخيلوا من يكون ؟

انت الان تتابع خبر سألوا النجم الكبير حسن يوسف مين الفنان الذي تختاره لتقديم سيرتك الذاتية ؟؟ فأختار واحداً دون تردد .. لن تتخيلوا من يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

حدث الفنان القدير حسن يوسف، في لقاء سابق مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامجها كلام الناس، عن الفنان الذي يختاره لتجسيد وتقديم سيرته الذاتية، بعد أن كبر وقدم العديد من الاعمال الفنية.

وكانت الإعلامية ياسمين عز، قد وجهت له سوالا عن الفنان الذي يختاره لتقديم سيرته الذاتية، وأجاب حسن يوسف وقال "ارشح لدوري تامر حسني ووالده صديقي كان مطرب وابنه تامر عنده خفة الظل وممكن يبرزها وانا شفتله فيلم عمر وسلمى وكان لذيذ وهو مجتهد وعمل نفسه من الصفر وكافح لغاية لما بقى ممثل ومطرب وملحن وهو بيعمل أعمال خيرية كتير".

وعن فيلمه الوثائقي مع زوجته شمس البارودي قال "عمر ابني قالي أن خسارة قصة حياتكم متتعملش فيلم وثائقي، وهيتعمل في حدود البيت والأسرة وهي وافقت على الفيلم دة لأنه مش تمثيل".

كان حسن يوسف قد حكى موقفا محرجا تعرض له مع سعاد حسني حيث قابلها ولم يتعرف عليها بسبب تغيير مظهرها.

قال حسن يوسف "كنت رايح انجلترا لابني ودخلنا الفندق ولقيت واحدة بتقولي ازيك يا حسن، أنت مش عارفني قلتلها هو في معرفة قديمة قالتلي أنا سعاد حسني، أنا وقفت مكاني وقلتلها أن السبب الصيام والسفر"

وتابع "قلتلها استني نفطر سوا طلعت الغرفة ونزلت ملقتهاش، هي نزيلة في الفندق واعتقدت اني اكيد هقابلها تاني"