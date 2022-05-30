شاهد .. بعد عامين من الغياب.. الفنانة " فيروز" تشعل الأنترنت وتصدم كل محبيها بأحدث ظهور.. لن تصدق كيف أصبحت ! (صورة)

انت الان تتابع خبر بعد عامين من الغياب.. الفنانة " فيروز" تشعل الأنترنت وتصدم كل محبيها بأحدث ظهور.. لن تصدق كيف أصبحت ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

وظهرت السيدة فيروز في الصورة وهي تحمل مزهرية بها ورود .. وأرفقتها ريما الرحباني بتعليق أشارت من خلاله إلى أن الصورة حديثة حيث تم التقطتها لوالدتها منذ أيام .

فكتبت ريما الرحباني إبنة الفنانة فيروز في تعليقها : ” شي زهرة حمرا وبس .. الأحد ٢٢ أيّار ٢٠٢٢ الساعة ٧ و ٣١ دقيقة .. ب آيفون ريما عاصي الرحباني ” .

يذكر أن الظهور الأخير للسيدة فيروز كان خلال استقبالها بمنزلها للرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” على هامش زيارته للبنان والتي كانت في شهر سبتمبر من عام 2020 .