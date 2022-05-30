شاهد .. الفنانة شيرين عبدالوهاب تخرج عن صمتها بأول تعليق لها على أخبار عودتها الى حسام حبيب سراً !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة شيرين عبدالوهاب تخرج عن صمتها بأول تعليق لها على أخبار عودتها الى حسام حبيب سراً !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

علقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لاول مرة على أنباء عودتها للفنان حسام حبيب، وذلك من خلال ردها على أسئلة من متابعيها على حسابها في إنستجرام.

ونفت شيرين من خلال أجوبتها على أسئلة جمهورها ان تكون قد عادت الى حسام حبيب حيث قالت ردا على سؤال “أساس الجواز والطلاق الإشهار، لو كنت رجعت كنت هقول”.

بينما كتبت إحدى المتابعات لشيرين “إنت رجعتي لحسام وحامل ومش عايزة تقولي بتعملي دعاية للألبوم بتاعك وأنا مصدومة فيكي”، وهو ما علقت عليه قائلة : “يا بسمة ربنا يهديكي أنا ليه أعمل كل دا في السر”.

وتطرقت أسئلة الجمهور إلى أعمالها وحفلاتها في الفترة المقبلة لتوضح شيرين أنها ستطرح عددا من الأغاني المنفردة حيث كشفت أن حفلها القادم في مصر سيكون في شهر أغسطس المقبل، كما تستعد لإحياء حفل ختام مهرجان قرطاج.





وسأل أحد المتابعين شيرين “ممكن تتجوزي تاني؟” لتجيب عليه قائلة : “في الوقت اللي بتسأل فيه ده أكيد هقول لأ”.