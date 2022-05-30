شاهد .. تسريب فيديو صادم للفنان سمير صبري بعد رحيله يُثير جدلاً واسعاً.. لن تصدق ما ورد فيه وأحزن كل المتابعين !

انت الان تتابع خبر تسريب فيديو صادم للفنان سمير صبري بعد رحيله يُثير جدلاً واسعاً.. لن تصدق ما ورد فيه وأحزن كل المتابعين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

توفي الفنان سمير صبري، في يوم الجمعة الماضية، وبعد مرور حوالي 8 أيام على وفاته تم تسريب فيديو للراحل سمير صبري، وهو يتحدث عن تنازل قدمته إحدى الفنانات من أجل الوصول إلى الشهرة.

تسريب فيديو سمير صبري، تسبب بضجة كبيرة واثار حالة كبيرة من الجدل بعد وفاته حيث قال فيه أنه حذر إحدى الفنانات من القبول بتنازلات معينة من أجل الوصول إلى الشهرة.

أشار سمير في الفيديو أن هذه الفنانة شكرته ووعدته أنها لن تقدم التنازلات لكنه تفاجأ بعد فترة عندما رآها في مكان ما بما فعلته.

وقال أنه رآها ترقص في أحد الأماكن بعد سنوات وقدمت التنازلات التي كان قد حذرها منها فقال لها ساخراً

“واضح أنك ما قدمتيش تنازلات”.

وتسبب هذا الفيديو بالكثير من الجدل من الجمهور الذي بدأ يتساءل عن إسم هذه الفنانة وهويتها خاصة أن سمير في الفيديو رفض الكشف عن إسمها.