شاهد .. لن تتخيل ابداً ماذا كانت تعمل رحمة أحمد بطلة الكبير أوي 6 قبل الشهرة.. مجال بعيد عن الفن تماماً وسيصيبك بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر لن تتخيل ابداً ماذا كانت تعمل رحمة أحمد بطلة الكبير أوي 6 قبل الشهرة.. مجال بعيد عن الفن تماماً وسيصيبك بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

تحدثت الفنانة الشابة رحمة أحمد، في وقت سباق خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج كلمة أخيرة عن بدايتها في التمثيل وعملها قبل دخول الوسط الفني.

وقالت الفنانة رحمة أحمد التي جسدت دور "مربوحة" في مسلسل "الكبير أوي" أن بدايتها في التمثيل كانت بعيدة عن تماما عن مجال الكوميديا.

وأضافت : دخولي التمثيل كان صدفة من ربنا، فبعد دخولي الجامعة مع زميلتي من المدرسة وجدنا حفل استقبال في الكلية عرض به إسكتش أضحكني جدا، وأعلنوا عن ترحيبهم بمن يريد الانضمام لفريق المسرح.

وأوضحت : لم أتخيل طول حياتي أن أكون ممثلة ودخلت مع زميلتي فريق التمثيل على سبيل التجربة ولم أخرج منذ ذلك الوقت.

وتابعت : "طول فترة الجامعة كنت بمثل تراجيدي وعياط ونحنحة، وزميلي الفنان صلاح الدالي أخرج لنا مرة في الكلية وكان سابقنا في الدراسة، ونصحني أتجه للكوميديا".

وردا على سؤال عن موقف أسرتها من دخولها مجال التمثيل الاحترافي قالت : بعد إنهاء دراستي الجامعية بدأت العمل في مجالي في معامل تحاليل وشركات أدوية، لكن اضطررت لترك العمل بعد حصولي على فرصة المشاركة في "أمين وشركاه"، وكنت مخطوبة في ذلك الوقت.

وأضافت : والدي ووالدتي كانا يشعران بالقلق من قراري لكن دعماني بحماس عندما عرفا أن مشاركتي ستكون في مشروع بحجم "أمين وشركاه"، وشعرا بأنها خطوة حقيقية.

الجدير بالذكر أن الفنانة رحمة أحمد قد شاركت في مسلسل "الكبيرأوي 6" مع الفنان أحمد مكي والذي عرض في الموسم الرمضاني 2022 وحقق نجاحا كبيراً.

ومسلسل "الكبير أوي 6" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، ليلى عز العرب، سليمان عيد، ومن ضيوف الشرف حمدي الميرغني، سماء إبراهيم، بيومي فؤاد، علاء زينهم، الطفل يوسف صلاح، الطفل عبد الرحمن طه، حاتم صلاح، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.