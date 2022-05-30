شاهد .. الإعلامي تامر أمين يفضح المستور والمخفي في علاقة أبو هشيمة وياسمين صبري.. لن تصدقوا ماذا حصل !

انت الان تتابع خبر الإعلامي تامر أمين يفضح المستور والمخفي في علاقة أبو هشيمة وياسمين صبري.. لن تصدقوا ماذا حصل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

الاعلامي تامر أمين تحدث في لقاء تلفزيوني سابق، عبر قناة النهار المصرية، عن الفنانة ياسمين صبري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وقال تامر أمين خلال فيديو ببرنامج آخر النهار، إن في صورة نزلت قلبت مصر، بمعنى الكلمة، ومواقع التواصل عايزة صورة وتشبع فيها لطم.

وأكد أن أبو هشيمة أهدى زوجته هدية وكانت عبارة عن سيارة ثمنها 10 ملايين جنيه مصري، وأن السيارة كان لونها أزرق، وهذا لمنع الحسد، وأن هذه السيارة قطعة فنية، وفى العالم يقال عليها أنها شيء فاخر.

وقام تامر أمين بالإمساك بالخشب على الهواء، وقال: "مش عارف صدمة الناس من أيه، إن أبو هشيمة يجيب هدية بـ 10 ملايين جنيه بس كان لازم أبو هشيمة يداري على شمعته عشان الحسد".

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد أكدت وفي أول تعليق لها بعد الانفصال عن رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة ان كل شيء قسمة ونصيب، وفقا لصدى البلد.

وقالت صبري:" كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله الانفصال تم في هدوء، مؤكدة أن الانفصال بينها وبين رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة قد تم بالفعل، مشيرة إلى أنها تكن له كل احترام .

وقبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.

حينها أصدر العروسان بياناً بخصوص هذه المناسبة ذكرا فيه: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وتابع أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التي اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد أعلنت عن علاقتها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العاطفية، بدون قصد، عندما نشرت الفنانة الشابة صورة لها من إحدى الدول الأجنبية فظهر في انعكاس نظارتها الشمسية صورة لشخص، تعرف عليه الجمهور بأنه هو رجل الأعمال المصري، بعدها آثرت ياسمين صبري الصمت ولم تعلق على الخبر ولم تحذف الصورة، ولم يمر سوى أيام قليلة، ونشر رجل الأعمال صورة يعلن بها ارتباطه بالفنانة المصرية، حيث قدم لها خاتمًا ماسيًا مميزًا، ترتديه في الكثير من إطلالاتها.