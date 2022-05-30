شاهد .. لن تصدق من هو والد حسن الرداد زوج ايمي سمير غانم.. فنان كوميدي شهير.. والمفاجأة في هويته ! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو والد حسن الرداد زوج ايمي سمير غانم.. فنان كوميدي شهير.. والمفاجأة في هويته ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

حسن الرداد ممثل مصري ولد في دمياط (2 يناير 1984)، وهو خريج كلية التجارة، جامعة القاهرة وخريج معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل.

شارك حسن الرداد في أكثر من عمل سينمائي وتلفزيوني وأهمها مسلسل الجماعة، الدالي، ابن الأرندلي، خارج السيطرة.

والده هو الفنان الكوميدي نبيل الرداد، نجم الكوميديا الذي عمل أكثر من عمل مع الفنان محمود عبد العزيز والفنان سمير غانم وكثير من نجوم السينما.

وكانت أحدث أعمال الفنان حسن الرداد مسلسل بابلو الذي عرض في الموسم الرمضاني وضم كوكبة من النجوم إلى جانب حسن الرداد ، منهم أروى جودة ،نجلاء بدر ، سلوي عثمان ، هالة فاخر ، محمود حجازي ، عثمان محمد علي وآخرين.