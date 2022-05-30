شاهد .. أنتشار صورة نادرة من حفل زفاف ميرفت أمين وحسين فهمي قبل 48 عاماً.. لن تتخيل كيف كان شكلهما ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر أنتشار صورة نادرة من حفل زفاف ميرفت أمين وحسين فهمي قبل 48 عاماً.. لن تتخيل كيف كان شكلهما ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

حسين فهمي وميرفت أمين جمعهما الجمال والحب والفن، الفنانة الشابة الجميلة محط إعجاب كل من يراها وفتى السينما الأرستقراطي الوسيم، اللذان كان زواجهما أحد أشهر الزيجات في الوسط الفني.

وأنتشرت صورة نادرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبيّنت أنها قديمة، تعود إلى زفاف الفنان الكبير حسين فهمي، وطليقته النجمة ميرفت أمين.

نتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة وقديمة جدًّا عن الممثل حسين فهمي في زواجه من طليقته ميرفت أمني، فحنّ الكثير من المتابعين إلى هذا الثنائي، مؤكّدين أن شكلهما لم يتغير كثيرًا.

إعجاب متبادل شعر به كل منهما نحو الأخر بمجرد أن جمعهما للمرة الأولى فيلم «رغبات ممنوعة»، عام (1972)، ثم عملا معاً للمرة الثانية عام (1974) في فيلم «الأخوة الأعداء»، وقررا الزواج في عام 1974.

أحب الجمهور هذا الثنائي الذي جسد مشاعر الحب في السينما، فتحول هذا الحب إلى واقع وحقيقة أثناء عملهما في فيلم «نغم حياتي»، رغم كون الحبيب الوسيم متزوج وله طفلين.