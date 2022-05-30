شاهد .. طلبوا من الفنانة روبي الدخول الى المقبرة في ’’رانيا وسكينة‘‘ فرفضت.. مي عمر فضحت ما أخافها وكانت تخشى حدوثه .. ستصاب بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر طلبوا من الفنانة روبي الدخول الى المقبرة في ’’رانيا وسكينة‘‘ فرفضت.. مي عمر فضحت ما أخافها وكانت تخشى حدوثه .. ستصاب بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

مفارقات عديدة تعرض لها فريق عمل مسلسل رانيا وسكينة الذي عرض في رمضان الماضي، وخاصة بطلتا العمل مي عمر وروبي، أثناء التصوير في المقابر.

وقالت مخرجة المسلسل شيرين عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر : واجهنا العديد من المواقف أثناء العمل في المقابر، وفتحنا مقبرة حقيقية خالية، وكان المطلوب منهما الجري داخل المقبرة بمجرد سماع "سرينة" البوليس، لكن روبي قالت مستحيل أنزل المقبرة.

وأضافت مي عمر خلال استضافتها في البرنامج : "روبي قالت يا بنتي إنت مش فاهمة، ممنوع الستات تنزل المقابر، ممكن حاجة تلبسنا".

وتابعت : صورنا جزءا من المشهد في ديكور مقبرة، لكن في لقطة نزولنا على السلم أمسكت روبي من يدها وجذبتها حتى نهاية السلم".

وتدور أحداث مسلسل "رانيا وسكينة" في إطار كوميدي مليء بالمفارقات بين الشخصيتين رانيا وسكينة في رحلة هربهما من الشرطة.

وتجسد روبي دور "سكينة" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتدربت روبي على قيادة سيارات التريلا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

أما مي عمر فتؤدي دور "رانيا"، وهي ابنة طبقة راقية تقابلها "سكينة" في ظروف صعبة وترتبط بها جدا.

ومسلسل "رانيا وسكينة" من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وبطولة روبي، مي عمر، أحمد خالد صالح، أحمد كرارة، سليمان عيد، محمد أوتاكا، نبيل نور الدين، محمد رضوان وصبا الرافعي.