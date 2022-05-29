أخبار اليمن : تحديد موعد أول رحلة طيران تجارية من صنعاء إلى القاهرة

تحديد موعد أول رحلة طيران تجارية من صنعاء إلى القاهرةكشف وزير النقل عبدالوهاب يحيى الدرة عن أول رحلة تجارية مدنية من صنعاء إلى القاهرة والعودة المقرر تسييرها يوم الأربعاء القادم الموافق الأول من يونيو وفقاً لتأكيد مكتب المبعوث الأممي بصنعاء.

وأوضح وزير النقل أن مكتب المبعوث الأممي أكد تسيير أول رحلة تجارية مدنية من صنعاء إلى القاهرة والعودة في الأول من يونيو المقبل عبر الناقل الوطني لشركة الخطوط الجوية اليمنية.

ودعا الأمم المتحدة إلى مضاعفة الرحلات التجارية المدنية لإنقاذ حياة المرضى وتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وقال الدرة لوكالة سبأ، "يجب على الأمم المتحدة مضاعفة عدد الرحلات التجارية بواقع رحلة إلى القاهرة يومياً".

وأضاف" بإمكان مطار صنعاء الدولي، استقبال كافة الرحلات وبمختلف أنواع وحجم الطائرات إقلاعاً وهبوطاً خلال الفترة المسائية بعد توقف دام لسنوات بسبب تعرض المطار للقصف من قبل تحالف العدوان لعدة مرات".

وأشاد الوزير الدرة بالخبرات الفنية اليمنية التي تمكنت من إعادة تأهيل منظومة شبكة الإنارة الليلية للمدرج الرئيسي خلال فترة قياسية لاستكمال جهوزية المطار واستقبال الرحلات يومياً ليلاً ونهاراً على مدار الساعة وفقاً للشروط والمتطلبات الدولية المعمول بها في المطارات العالمية.