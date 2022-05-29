شاهد .. صلة قرابة لن تتوقعها.. الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز هي خالة هذه النجمة الشهيرة.. لن تتخيلوا من تكون ؟

انت الان تتابع خبر صلة قرابة لن تتوقعها.. الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز هي خالة هذه النجمة الشهيرة.. لن تتخيلوا من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/29 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

يزخر الوسط الفني بصلات قرابة بين نجومه، قد تكون بعضها ظهرت وكشفها أصحابها أمام الجميع وبعضها مازالت مخفية ويجهلها الكثير من الجمهور، وقد تعمد أصحابها لأخفائها لأسبباهم الخاص، قبل أن تغوص وسائل الإعلام فيها وتكشف أسرار لم تظهر للعلن بعد.

وقد أصبحت اخبار النجوم والمشاهير أكثر الاخبار بحثا، وتهم شريحة واسعة من الجمهور، وكثير ما يتم نشر أخبار تتعلق بالنجوم وصلة قرابتهما أو أعمالهم قبل الشهرة، فكل ما يتعلق بـ النجوم أصبح محل اهتمام الكثير.

الفنانة المغربية ميساء مغربي والراحلة دلال عبد العزيز، نجمتين من الوسط الفني لايعرف الكثيرمن الجمهور صلة القرابة بينهما.

اذ تعد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بمثابة خاله لها حيث أنها أخت زوج خالة ميساء مغربي، وكانت الممثلة المغربية قد حضرت حفل زفاف دنيا سمير غانم ابنة دلال وسمير غانم.

كما ان إيمي سمير غانم تعد صديقه مقربه لميساء مغربي ودائما ماتحرص إيمي علي نشر صور تجمعهما عبر حسابتها الخاصة بمواقع التواصل.